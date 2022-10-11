SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Stable growth pro
Profalgo Limited

Stable growth pro

Profalgo Limited
0 comentários
Confiabilidade
172 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 75 USD por mês
crescimento desde 2022 149%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7 648
Negociações com lucro:
5 338 (69.79%)
Negociações com perda:
2 310 (30.20%)
Melhor negociação:
365.91 EUR
Pior negociação:
-471.30 EUR
Lucro bruto:
44 484.12 EUR (3 260 326 pips)
Perda bruta:
-37 180.64 EUR (1 695 436 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (359.62 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
648.64 EUR (24)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
92.31%
Depósito máximo carregado:
8.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.24
Negociações longas:
3 705 (48.44%)
Negociações curtas:
3 943 (51.56%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
0.95 EUR
Lucro médio:
8.33 EUR
Perda média:
-16.10 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-2 110.27 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2 110.27 EUR (24)
Crescimento mensal:
2.68%
Previsão anual:
35.54%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
2 256.08 EUR (34.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.58% (2 256.08 EUR)
Pelo Capital Líquido:
29.09% (2 416.39 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 1378
NZDCAD 1184
AUDNZD 1143
USDJPY 862
EURAUD 514
GBPAUD 513
GBPUSD 310
EURCAD 260
XAUUSD 215
EURUSD 212
USDCHF 166
EURCHF 141
AUDUSD 132
ETHUSD 121
GBPCHF 118
CHFJPY 101
GBPJPY 61
EURGBP 58
EURNZD 52
GBPCAD 46
USDCAD 44
BTCUSD 9
CADJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 5K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD -259
USDJPY -390
EURAUD 178
GBPAUD 1.5K
GBPUSD -220
EURCAD -431
XAUUSD 663
EURUSD -279
USDCHF -140
EURCHF 3
AUDUSD -60
ETHUSD 472
GBPCHF -232
CHFJPY -24
GBPJPY 83
EURGBP 4
EURNZD 177
GBPCAD -5
USDCAD -201
BTCUSD -1
CADJPY -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 76K
NZDCAD 55K
AUDNZD 9.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -4K
GBPAUD 15K
GBPUSD 1.1K
EURCAD -7.9K
XAUUSD 68K
EURUSD -15K
USDCHF -8.9K
EURCHF -356
AUDUSD 2.3K
ETHUSD 1.3M
GBPCHF 1.9K
CHFJPY 3.7K
GBPJPY 4.4K
EURGBP 297
EURNZD 3.6K
GBPCAD 347
USDCAD -2.3K
BTCUSD 45K
CADJPY -511
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +365.91 EUR
Pior negociação: -471 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +359.62 EUR
Máxima perda consecutiva: -2 110.27 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ECMarkets-Live10
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 821
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 841
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1343
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9672
ICMarketsSC-Live11
0.54 × 3847
ICMarketsSC-Live18
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live15
0.68 × 19
ICMarkets-Live22
0.69 × 152
Tickmill-Live02
0.71 × 197
TickmillUK-Live03
0.73 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
ICMarkets-Live15
0.76 × 74
FusionMarkets-Demo
0.76 × 4329
181 mais ...
Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.

Drawdown should remain below 30%, while ROI will be between 50-100%.

Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.

for best copying speed use this broker: https://www.icmarkets.com/?camp=48854

the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.

Sometimes, manual interventions are done in the trading.


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Stable growth pro
75 USD por mês
149%
0
0
USD
12K
EUR
172
96%
7 648
69%
92%
1.19
0.95
EUR
29%
1:500
Copiar

