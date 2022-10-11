리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

IronFXBM-Real10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 5 ECMarkets-Live10 0.00 × 2 SwitchMarkets-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.00 × 1 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 E8Funding-Demo 0.00 × 2 ICMarketsEU-Live18 0.28 × 32 ICMarketsSC-Live19 0.42 × 821 DooPrime-Live 2 0.45 × 22 ICMarketsSC-Live12 0.48 × 756 ICMarketsSC-Live08 0.50 × 1343 ICMarketsSC-Live31 0.50 × 9672 ICMarketsSC-Live11 0.54 × 3847 ICMarketsSC-Live18 0.58 × 12 ICMarketsSC-Live09 0.65 × 138 Exness-Real17 0.67 × 21 ICMarketsSC-Live15 0.68 × 19 ICMarkets-Live22 0.69 × 152 TickmillUK-Live03 0.73 × 15 ICMarketsSC-Live20 0.75 × 624 ICMarkets-Live15 0.76 × 74 FusionMarkets-Demo 0.76 × 4329 FPMarketsLLC-Live4 0.76 × 42 ICMarketsSC-Live23 0.79 × 885 189 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오