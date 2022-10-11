시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Stable growth pro
Profalgo Limited

Stable growth pro

Profalgo Limited
0 리뷰
안정성
174
0 / 0 USD
월별 75 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 152%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
7 660
이익 거래:
5 348 (69.81%)
손실 거래:
2 312 (30.18%)
최고의 거래:
365.91 EUR
최악의 거래:
-471.30 EUR
총 수익:
44 606.55 EUR (3 857 132 pips)
총 손실:
-37 191.17 EUR (1 699 362 pips)
연속 최대 이익:
50 (359.62 EUR)
연속 최대 이익:
648.64 EUR (24)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
92.31%
최대 입금량:
8.50%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.29
롱(주식매수):
3 711 (48.45%)
숏(주식차입매도):
3 949 (51.55%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.97 EUR
평균 이익:
8.34 EUR
평균 손실:
-16.09 EUR
연속 최대 손실:
24 (-2 110.27 EUR)
연속 최대 손실:
-2 110.27 EUR (24)
월별 성장률:
4.12%
연간 예측:
49.93%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
2 256.08 EUR (34.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.58% (2 256.08 EUR)
자본금별:
29.09% (2 416.39 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 1382
NZDCAD 1184
AUDNZD 1143
USDJPY 862
EURAUD 515
GBPAUD 515
GBPUSD 310
EURCAD 260
XAUUSD 215
EURUSD 212
USDCHF 166
EURCHF 141
AUDUSD 132
ETHUSD 124
GBPCHF 118
CHFJPY 101
GBPJPY 61
EURGBP 58
EURNZD 52
GBPCAD 46
USDCAD 44
BTCUSD 11
CADJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 5.1K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD -259
USDJPY -390
EURAUD 182
GBPAUD 1.5K
GBPUSD -220
EURCAD -431
XAUUSD 663
EURUSD -279
USDCHF -140
EURCHF 3
AUDUSD -60
ETHUSD 482
GBPCHF -232
CHFJPY -24
GBPJPY 83
EURGBP 4
EURNZD 177
GBPCAD -5
USDCAD -201
BTCUSD 47
CADJPY -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 76K
NZDCAD 55K
AUDNZD 9.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -3.9K
GBPAUD 15K
GBPUSD 1.1K
EURCAD -7.9K
XAUUSD 68K
EURUSD -15K
USDCHF -8.9K
EURCHF -356
AUDUSD 2.3K
ETHUSD 1.3M
GBPCHF 1.9K
CHFJPY 3.7K
GBPJPY 4.4K
EURGBP 297
EURNZD 3.6K
GBPCAD 347
USDCAD -2.3K
BTCUSD 612K
CADJPY -511
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +365.91 EUR
최악의 거래: -471 EUR
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +359.62 EUR
연속 최대 손실: -2 110.27 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ECMarkets-Live10
0.00 × 2
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 821
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1343
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9672
ICMarketsSC-Live11
0.54 × 3847
ICMarketsSC-Live18
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live15
0.68 × 19
ICMarkets-Live22
0.69 × 152
TickmillUK-Live03
0.73 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
ICMarkets-Live15
0.76 × 74
FusionMarkets-Demo
0.76 × 4329
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live23
0.79 × 885
189 더...
Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.

Drawdown should remain below 30%, while ROI will be between 50-100%.

Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.

for best copying speed use this broker: https://www.icmarkets.com/?camp=48854

the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.

Sometimes, manual interventions are done in the trading.


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Stable growth pro
월별 75 USD
152%
0
0
USD
12K
EUR
174
96%
7 660
69%
92%
1.19
0.97
EUR
29%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.