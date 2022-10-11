- 자본
- 축소
트레이드:
7 660
이익 거래:
5 348 (69.81%)
손실 거래:
2 312 (30.18%)
최고의 거래:
365.91 EUR
최악의 거래:
-471.30 EUR
총 수익:
44 606.55 EUR (3 857 132 pips)
총 손실:
-37 191.17 EUR (1 699 362 pips)
연속 최대 이익:
50 (359.62 EUR)
연속 최대 이익:
648.64 EUR (24)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
92.31%
최대 입금량:
8.50%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.29
롱(주식매수):
3 711 (48.45%)
숏(주식차입매도):
3 949 (51.55%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.97 EUR
평균 이익:
8.34 EUR
평균 손실:
-16.09 EUR
연속 최대 손실:
24 (-2 110.27 EUR)
연속 최대 손실:
-2 110.27 EUR (24)
월별 성장률:
4.12%
연간 예측:
49.93%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
2 256.08 EUR (34.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.58% (2 256.08 EUR)
자본금별:
29.09% (2 416.39 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1382
|NZDCAD
|1184
|AUDNZD
|1143
|USDJPY
|862
|EURAUD
|515
|GBPAUD
|515
|GBPUSD
|310
|EURCAD
|260
|XAUUSD
|215
|EURUSD
|212
|USDCHF
|166
|EURCHF
|141
|AUDUSD
|132
|ETHUSD
|124
|GBPCHF
|118
|CHFJPY
|101
|GBPJPY
|61
|EURGBP
|58
|EURNZD
|52
|GBPCAD
|46
|USDCAD
|44
|BTCUSD
|11
|CADJPY
|8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|5.1K
|NZDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|-259
|USDJPY
|-390
|EURAUD
|182
|GBPAUD
|1.5K
|GBPUSD
|-220
|EURCAD
|-431
|XAUUSD
|663
|EURUSD
|-279
|USDCHF
|-140
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|-60
|ETHUSD
|482
|GBPCHF
|-232
|CHFJPY
|-24
|GBPJPY
|83
|EURGBP
|4
|EURNZD
|177
|GBPCAD
|-5
|USDCAD
|-201
|BTCUSD
|47
|CADJPY
|-12
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|76K
|NZDCAD
|55K
|AUDNZD
|9.1K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|-3.9K
|GBPAUD
|15K
|GBPUSD
|1.1K
|EURCAD
|-7.9K
|XAUUSD
|68K
|EURUSD
|-15K
|USDCHF
|-8.9K
|EURCHF
|-356
|AUDUSD
|2.3K
|ETHUSD
|1.3M
|GBPCHF
|1.9K
|CHFJPY
|3.7K
|GBPJPY
|4.4K
|EURGBP
|297
|EURNZD
|3.6K
|GBPCAD
|347
|USDCAD
|-2.3K
|BTCUSD
|612K
|CADJPY
|-511
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +365.91 EUR
최악의 거래: -471 EUR
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +359.62 EUR
연속 최대 손실: -2 110.27 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 821
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 756
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 1343
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9672
|
ICMarketsSC-Live11
|0.54 × 3847
|
ICMarketsSC-Live18
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
Exness-Real17
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live15
|0.68 × 19
|
ICMarkets-Live22
|0.69 × 152
|
TickmillUK-Live03
|0.73 × 15
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 624
|
ICMarkets-Live15
|0.76 × 74
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 4329
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
ICMarketsSC-Live23
|0.79 × 885
Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.
Drawdown should remain below 30%, while ROI will be between 50-100%.
Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.
for best copying speed use this broker: https://www.icmarkets.com/?camp=48854
the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.
Sometimes, manual interventions are done in the trading.
Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 75 USD
152%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
174
96%
7 660
69%
92%
1.19
0.97
EUR
EUR
29%
1:500