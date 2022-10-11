- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7 648
利益トレード:
5 338 (69.79%)
損失トレード:
2 310 (30.20%)
ベストトレード:
365.91 EUR
最悪のトレード:
-471.30 EUR
総利益:
44 484.12 EUR (3 260 326 pips)
総損失:
-37 180.64 EUR (1 695 436 pips)
最大連続の勝ち:
50 (359.62 EUR)
最大連続利益:
648.64 EUR (24)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
92.31%
最大入金額:
8.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.24
長いトレード:
3 705 (48.44%)
短いトレード:
3 943 (51.56%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
0.95 EUR
平均利益:
8.33 EUR
平均損失:
-16.10 EUR
最大連続の負け:
24 (-2 110.27 EUR)
最大連続損失:
-2 110.27 EUR (24)
月間成長:
2.64%
年間予想:
31.87%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
2 256.08 EUR (34.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.58% (2 256.08 EUR)
エクイティによる:
29.09% (2 416.39 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1378
|NZDCAD
|1184
|AUDNZD
|1143
|USDJPY
|862
|EURAUD
|514
|GBPAUD
|513
|GBPUSD
|310
|EURCAD
|260
|XAUUSD
|215
|EURUSD
|212
|USDCHF
|166
|EURCHF
|141
|AUDUSD
|132
|ETHUSD
|121
|GBPCHF
|118
|CHFJPY
|101
|GBPJPY
|61
|EURGBP
|58
|EURNZD
|52
|GBPCAD
|46
|USDCAD
|44
|BTCUSD
|9
|CADJPY
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|5K
|NZDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|-259
|USDJPY
|-390
|EURAUD
|178
|GBPAUD
|1.5K
|GBPUSD
|-220
|EURCAD
|-431
|XAUUSD
|663
|EURUSD
|-279
|USDCHF
|-140
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|-60
|ETHUSD
|472
|GBPCHF
|-232
|CHFJPY
|-24
|GBPJPY
|83
|EURGBP
|4
|EURNZD
|177
|GBPCAD
|-5
|USDCAD
|-201
|BTCUSD
|-1
|CADJPY
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|76K
|NZDCAD
|55K
|AUDNZD
|9.1K
|USDJPY
|3.9K
|EURAUD
|-4K
|GBPAUD
|15K
|GBPUSD
|1.1K
|EURCAD
|-7.9K
|XAUUSD
|68K
|EURUSD
|-15K
|USDCHF
|-8.9K
|EURCHF
|-356
|AUDUSD
|2.3K
|ETHUSD
|1.3M
|GBPCHF
|1.9K
|CHFJPY
|3.7K
|GBPJPY
|4.4K
|EURGBP
|297
|EURNZD
|3.6K
|GBPCAD
|347
|USDCAD
|-2.3K
|BTCUSD
|45K
|CADJPY
|-511
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ECMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 821
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 756
|
ICMarketsSC-Live23
|0.49 × 841
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 1343
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9672
|
ICMarketsSC-Live11
|0.54 × 3847
|
ICMarketsSC-Live18
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
Exness-Real17
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live15
|0.68 × 19
|
ICMarkets-Live22
|0.69 × 152
|
Tickmill-Live02
|0.71 × 197
|
TickmillUK-Live03
|0.73 × 15
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 624
|
ICMarkets-Live15
|0.76 × 74
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 4329
Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.
Drawdown should remain below 30%, while ROI will be between 50-100%.
Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.
the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.
Sometimes, manual interventions are done in the trading.
