シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Stable growth pro
Profalgo Limited

Stable growth pro

Profalgo Limited
レビュー0件
信頼性
172週間
0 / 0 USD
月額  75  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 149%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7 648
利益トレード:
5 338 (69.79%)
損失トレード:
2 310 (30.20%)
ベストトレード:
365.91 EUR
最悪のトレード:
-471.30 EUR
総利益:
44 484.12 EUR (3 260 326 pips)
総損失:
-37 180.64 EUR (1 695 436 pips)
最大連続の勝ち:
50 (359.62 EUR)
最大連続利益:
648.64 EUR (24)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
92.31%
最大入金額:
8.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.24
長いトレード:
3 705 (48.44%)
短いトレード:
3 943 (51.56%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
0.95 EUR
平均利益:
8.33 EUR
平均損失:
-16.10 EUR
最大連続の負け:
24 (-2 110.27 EUR)
最大連続損失:
-2 110.27 EUR (24)
月間成長:
2.64%
年間予想:
31.87%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
2 256.08 EUR (34.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.58% (2 256.08 EUR)
エクイティによる:
29.09% (2 416.39 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 1378
NZDCAD 1184
AUDNZD 1143
USDJPY 862
EURAUD 514
GBPAUD 513
GBPUSD 310
EURCAD 260
XAUUSD 215
EURUSD 212
USDCHF 166
EURCHF 141
AUDUSD 132
ETHUSD 121
GBPCHF 118
CHFJPY 101
GBPJPY 61
EURGBP 58
EURNZD 52
GBPCAD 46
USDCAD 44
BTCUSD 9
CADJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 5K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD -259
USDJPY -390
EURAUD 178
GBPAUD 1.5K
GBPUSD -220
EURCAD -431
XAUUSD 663
EURUSD -279
USDCHF -140
EURCHF 3
AUDUSD -60
ETHUSD 472
GBPCHF -232
CHFJPY -24
GBPJPY 83
EURGBP 4
EURNZD 177
GBPCAD -5
USDCAD -201
BTCUSD -1
CADJPY -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 76K
NZDCAD 55K
AUDNZD 9.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -4K
GBPAUD 15K
GBPUSD 1.1K
EURCAD -7.9K
XAUUSD 68K
EURUSD -15K
USDCHF -8.9K
EURCHF -356
AUDUSD 2.3K
ETHUSD 1.3M
GBPCHF 1.9K
CHFJPY 3.7K
GBPJPY 4.4K
EURGBP 297
EURNZD 3.6K
GBPCAD 347
USDCAD -2.3K
BTCUSD 45K
CADJPY -511
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +365.91 EUR
最悪のトレード: -471 EUR
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +359.62 EUR
最大連続損失: -2 110.27 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.

Drawdown should remain below 30%, while ROI will be between 50-100%.

Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.

for best copying speed use this broker: https://www.icmarkets.com/?camp=48854

the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.

Sometimes, manual interventions are done in the trading.


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


レビューなし
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2024.03.22 12:11
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.66% of days out of 558 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.19 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.03 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.02 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.20 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.17 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.17 05:55
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.14 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.10 03:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.61% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.09 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.09 17:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.64% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.07 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.26 04:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.25 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.24 16:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.24 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.05 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Stable growth pro
75 USD/月
149%
0
0
USD
12K
EUR
172
96%
7 648
69%
92%
1.19
0.95
EUR
29%
1:500
コピー

