SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Stable growth pro
Profalgo Limited

Stable growth pro

Profalgo Limited
0 comentarios
Fiabilidad
172 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 75 USD al mes
incremento desde 2022 149%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7 648
Transacciones Rentables:
5 338 (69.79%)
Transacciones Irrentables:
2 310 (30.20%)
Mejor transacción:
365.91 EUR
Peor transacción:
-471.30 EUR
Beneficio Bruto:
44 484.12 EUR (3 260 326 pips)
Pérdidas Brutas:
-37 180.64 EUR (1 695 436 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (359.62 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
648.64 EUR (24)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
92.31%
Carga máxima del depósito:
8.50%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.24
Transacciones Largas:
3 705 (48.44%)
Transacciones Cortas:
3 943 (51.56%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
0.95 EUR
Beneficio medio:
8.33 EUR
Pérdidas medias:
-16.10 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-2 110.27 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 110.27 EUR (24)
Crecimiento al mes:
2.82%
Pronóstico anual:
35.54%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
2 256.08 EUR (34.94%)
Reducción relativa:
De balance:
21.58% (2 256.08 EUR)
De fondos:
29.09% (2 416.39 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 1378
NZDCAD 1184
AUDNZD 1143
USDJPY 862
EURAUD 514
GBPAUD 513
GBPUSD 310
EURCAD 260
XAUUSD 215
EURUSD 212
USDCHF 166
EURCHF 141
AUDUSD 132
ETHUSD 121
GBPCHF 118
CHFJPY 101
GBPJPY 61
EURGBP 58
EURNZD 52
GBPCAD 46
USDCAD 44
BTCUSD 9
CADJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 5K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD -259
USDJPY -390
EURAUD 178
GBPAUD 1.5K
GBPUSD -220
EURCAD -431
XAUUSD 663
EURUSD -279
USDCHF -140
EURCHF 3
AUDUSD -60
ETHUSD 472
GBPCHF -232
CHFJPY -24
GBPJPY 83
EURGBP 4
EURNZD 177
GBPCAD -5
USDCAD -201
BTCUSD -1
CADJPY -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 76K
NZDCAD 55K
AUDNZD 9.1K
USDJPY 3.9K
EURAUD -4K
GBPAUD 15K
GBPUSD 1.1K
EURCAD -7.9K
XAUUSD 68K
EURUSD -15K
USDCHF -8.9K
EURCHF -356
AUDUSD 2.3K
ETHUSD 1.3M
GBPCHF 1.9K
CHFJPY 3.7K
GBPJPY 4.4K
EURGBP 297
EURNZD 3.6K
GBPCAD 347
USDCAD -2.3K
BTCUSD 45K
CADJPY -511
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +365.91 EUR
Peor transacción: -471 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +359.62 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2 110.27 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ECMarkets-Live10
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 821
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 841
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1343
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9672
ICMarketsSC-Live11
0.54 × 3847
ICMarketsSC-Live18
0.58 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live15
0.68 × 19
ICMarkets-Live22
0.69 × 152
Tickmill-Live02
0.71 × 197
TickmillUK-Live03
0.73 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 624
ICMarkets-Live15
0.76 × 74
FusionMarkets-Demo
0.76 × 4329
otros 181...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Running a compilation of EA's which have been tested to the extreme.

Drawdown should remain below 30%, while ROI will be between 50-100%.

Account is protected with stoploss in case historical max DD is exceeded.

for best copying speed use this broker: https://www.icmarkets.com/?camp=48854

the setup might change as new EA's are added, or bad performing EA's are removed.

Sometimes, manual interventions are done in the trading.


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


No hay comentarios
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2024.03.22 12:11
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.66% of days out of 558 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.19 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.03 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.02 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.20 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.17 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.17 05:55
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.14 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.10 03:52
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.61% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.09 23:47
Share of days for 80% of growth is too low
2023.02.09 17:23
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.64% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2023.02.07 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.26 04:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.25 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.24 16:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.24 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2023.01.05 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Stable growth pro
75 USD al mes
149%
0
0
USD
12K
EUR
172
96%
7 648
69%
92%
1.19
0.95
EUR
29%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.