SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Waka Clone
Valeriia Mishchenko

Waka Clone

Valeriia Mishchenko
0 inceleme
233 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 -0%
ICEMarkets-Server
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 802
Kârla kapanan işlemler:
2 065 (73.69%)
Zararla kapanan işlemler:
737 (26.30%)
En iyi işlem:
906 371.70 USD
En kötü işlem:
-330.97 USD
Brüt kâr:
967 419.40 USD (19 329 268 pips)
Brüt zarar:
-2 953.58 USD (269 852 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (23.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
962 977.24 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
78.15%
Maks. mevduat yükü:
169.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1933.30
Alış işlemleri:
1 365 (48.72%)
Satış işlemleri:
1 437 (51.28%)
Kâr faktörü:
327.54
Beklenen getiri:
344.21 USD
Ortalama kâr:
468.48 USD
Ortalama zarar:
-4.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-169.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-332.12 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.15 USD
Maksimum:
498.87 USD (36.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.93% (498.87 USD)
Varlığa göre:
89.75% (915.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1021
NZDCAD 938
AUDNZD 843
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 596
NZDCAD 506
AUDNZD 963K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 12K
AUDNZD 19M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +906 371.70 USD
En kötü işlem: -331 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -169.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICEMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.13 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.23 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.19 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 04:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 02:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 12:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 04:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.23 04:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.04.22 17:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Waka Clone
Ayda 999 USD
-0%
0
0
USD
2.7K
USD
233
99%
2 802
73%
78%
327.54
344.21
USD
90%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.