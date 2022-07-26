シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Waka Clone
Valeriia Mishchenko

Waka Clone

Valeriia Mishchenko
レビュー0件
信頼性
246週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 951
利益トレード:
2 176 (73.73%)
損失トレード:
775 (26.26%)
ベストトレード:
906 371.70 USD
最悪のトレード:
-330.97 USD
総利益:
967 626.19 USD (19 345 203 pips)
総損失:
-3 084.81 USD (284 359 pips)
最大連続の勝ち:
31 (23.20 USD)
最大連続利益:
962 977.24 USD (9)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
78.15%
最大入金額:
169.52%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1933.45
長いトレード:
1 443 (48.90%)
短いトレード:
1 508 (51.10%)
プロフィットファクター:
313.67
期待されたペイオフ:
326.85 USD
平均利益:
444.68 USD
平均損失:
-3.98 USD
最大連続の負け:
7 (-169.36 USD)
最大連続損失:
-332.12 USD (2)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.03%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.15 USD
最大の:
498.87 USD (36.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.93% (498.87 USD)
エクイティによる:
89.75% (915.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 1077
NZDCAD 975
AUDNZD 899
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 628
NZDCAD 526
AUDNZD 963K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 26K
NZDCAD 13K
AUDNZD 19M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +906 371.70 USD
最悪のトレード: -331 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +23.20 USD
最大連続損失: -169.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICEMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.09.13 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.23 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.19 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 04:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 02:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 12:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 04:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.23 04:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.04.22 17:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
