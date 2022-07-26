- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 951
利益トレード:
2 176 (73.73%)
損失トレード:
775 (26.26%)
ベストトレード:
906 371.70 USD
最悪のトレード:
-330.97 USD
総利益:
967 626.19 USD (19 345 203 pips)
総損失:
-3 084.81 USD (284 359 pips)
最大連続の勝ち:
31 (23.20 USD)
最大連続利益:
962 977.24 USD (9)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
78.15%
最大入金額:
169.52%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1933.45
長いトレード:
1 443 (48.90%)
短いトレード:
1 508 (51.10%)
プロフィットファクター:
313.67
期待されたペイオフ:
326.85 USD
平均利益:
444.68 USD
平均損失:
-3.98 USD
最大連続の負け:
7 (-169.36 USD)
最大連続損失:
-332.12 USD (2)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.03%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.15 USD
最大の:
498.87 USD (36.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.93% (498.87 USD)
エクイティによる:
89.75% (915.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1077
|NZDCAD
|975
|AUDNZD
|899
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|628
|NZDCAD
|526
|AUDNZD
|963K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|19M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +906 371.70 USD
最悪のトレード: -331 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +23.20 USD
最大連続損失: -169.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICEMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
0%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
246
99%
2 951
73%
78%
313.67
326.85
USD
USD
90%
1:300