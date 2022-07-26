- Прирост
Всего трейдов:
2 951
Прибыльных трейдов:
2 176 (73.73%)
Убыточных трейдов:
775 (26.26%)
Лучший трейд:
906 371.70 USD
Худший трейд:
-330.97 USD
Общая прибыль:
967 626.19 USD (19 345 203 pips)
Общий убыток:
-3 084.81 USD (284 359 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (23.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
962 977.24 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
78.15%
Макс. загрузка депозита:
169.52%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1933.45
Длинных трейдов:
1 443 (48.90%)
Коротких трейдов:
1 508 (51.10%)
Профит фактор:
313.67
Мат. ожидание:
326.85 USD
Средняя прибыль:
444.68 USD
Средний убыток:
-3.98 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-169.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-332.12 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.03%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.15 USD
Максимальная:
498.87 USD (36.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.93% (498.87 USD)
По эквити:
89.75% (915.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1077
|NZDCAD
|975
|AUDNZD
|899
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|628
|NZDCAD
|526
|AUDNZD
|963K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|19M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
