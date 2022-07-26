СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Waka Clone
Valeriia Mishchenko

Waka Clone

Valeriia Mishchenko
0 отзывов
Надежность
246 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2021 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 951
Прибыльных трейдов:
2 176 (73.73%)
Убыточных трейдов:
775 (26.26%)
Лучший трейд:
906 371.70 USD
Худший трейд:
-330.97 USD
Общая прибыль:
967 626.19 USD (19 345 203 pips)
Общий убыток:
-3 084.81 USD (284 359 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (23.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
962 977.24 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
78.15%
Макс. загрузка депозита:
169.52%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1933.45
Длинных трейдов:
1 443 (48.90%)
Коротких трейдов:
1 508 (51.10%)
Профит фактор:
313.67
Мат. ожидание:
326.85 USD
Средняя прибыль:
444.68 USD
Средний убыток:
-3.98 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-169.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-332.12 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.03%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.15 USD
Максимальная:
498.87 USD (36.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.93% (498.87 USD)
По эквити:
89.75% (915.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1077
NZDCAD 975
AUDNZD 899
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 628
NZDCAD 526
AUDNZD 963K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 26K
NZDCAD 13K
AUDNZD 19M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +906 371.70 USD
Худший трейд: -331 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23.20 USD
Макс. убыток в серии: -169.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.23 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.19 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 04:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 02:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 12:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 04:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.23 04:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Waka Clone
999 USD в месяц
0%
0
0
USD
2.8K
USD
246
99%
2 951
73%
78%
313.67
326.85
USD
90%
1:300
