- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 951
Transacciones Rentables:
2 176 (73.73%)
Transacciones Irrentables:
775 (26.26%)
Mejor transacción:
906 371.70 USD
Peor transacción:
-330.97 USD
Beneficio Bruto:
967 626.19 USD (19 345 203 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 084.81 USD (284 359 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (23.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
962 977.24 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
78.15%
Carga máxima del depósito:
169.52%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1933.45
Transacciones Largas:
1 443 (48.90%)
Transacciones Cortas:
1 508 (51.10%)
Factor de Beneficio:
313.67
Beneficio Esperado:
326.85 USD
Beneficio medio:
444.68 USD
Pérdidas medias:
-3.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-169.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-332.12 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.03%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.15 USD
Máxima:
498.87 USD (36.93%)
Reducción relativa:
De balance:
36.93% (498.87 USD)
De fondos:
89.75% (915.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1077
|NZDCAD
|975
|AUDNZD
|899
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|628
|NZDCAD
|526
|AUDNZD
|963K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|19M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +906 371.70 USD
Peor transacción: -331 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +23.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -169.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICEMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
246
99%
2 951
73%
78%
313.67
326.85
USD
USD
90%
1:300