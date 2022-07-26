SeñalesSecciones
Waka Clone
Valeriia Mishchenko

Waka Clone

Valeriia Mishchenko
0 comentarios
Fiabilidad
246 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2021 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 951
Transacciones Rentables:
2 176 (73.73%)
Transacciones Irrentables:
775 (26.26%)
Mejor transacción:
906 371.70 USD
Peor transacción:
-330.97 USD
Beneficio Bruto:
967 626.19 USD (19 345 203 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 084.81 USD (284 359 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (23.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
962 977.24 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
78.15%
Carga máxima del depósito:
169.52%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1933.45
Transacciones Largas:
1 443 (48.90%)
Transacciones Cortas:
1 508 (51.10%)
Factor de Beneficio:
313.67
Beneficio Esperado:
326.85 USD
Beneficio medio:
444.68 USD
Pérdidas medias:
-3.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-169.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-332.12 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.03%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.15 USD
Máxima:
498.87 USD (36.93%)
Reducción relativa:
De balance:
36.93% (498.87 USD)
De fondos:
89.75% (915.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 1077
NZDCAD 975
AUDNZD 899
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 628
NZDCAD 526
AUDNZD 963K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 26K
NZDCAD 13K
AUDNZD 19M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +906 371.70 USD
Peor transacción: -331 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +23.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -169.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICEMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.23 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.19 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 04:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 02:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 12:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 04:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.23 04:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
