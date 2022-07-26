SinaisSeções
Valeriia Mishchenko

Waka Clone

Valeriia Mishchenko
0 comentários
Confiabilidade
246 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2021 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 951
Negociações com lucro:
2 176 (73.73%)
Negociações com perda:
775 (26.26%)
Melhor negociação:
906 371.70 USD
Pior negociação:
-330.97 USD
Lucro bruto:
967 626.19 USD (19 345 203 pips)
Perda bruta:
-3 084.81 USD (284 359 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (23.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
962 977.24 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
78.15%
Depósito máximo carregado:
169.52%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1933.45
Negociações longas:
1 443 (48.90%)
Negociações curtas:
1 508 (51.10%)
Fator de lucro:
313.67
Valor esperado:
326.85 USD
Lucro médio:
444.68 USD
Perda média:
-3.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-169.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-332.12 USD (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.03%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.15 USD
Máximo:
498.87 USD (36.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.93% (498.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
89.75% (915.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 1077
NZDCAD 975
AUDNZD 899
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 628
NZDCAD 526
AUDNZD 963K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 26K
NZDCAD 13K
AUDNZD 19M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +906 371.70 USD
Pior negociação: -331 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +23.20 USD
Máxima perda consecutiva: -169.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICEMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.09.13 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.23 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.19 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 04:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 02:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 12:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 04:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.23 04:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.04.22 17:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
