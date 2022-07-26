- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 951
Negociações com lucro:
2 176 (73.73%)
Negociações com perda:
775 (26.26%)
Melhor negociação:
906 371.70 USD
Pior negociação:
-330.97 USD
Lucro bruto:
967 626.19 USD (19 345 203 pips)
Perda bruta:
-3 084.81 USD (284 359 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (23.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
962 977.24 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
78.15%
Depósito máximo carregado:
169.52%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1933.45
Negociações longas:
1 443 (48.90%)
Negociações curtas:
1 508 (51.10%)
Fator de lucro:
313.67
Valor esperado:
326.85 USD
Lucro médio:
444.68 USD
Perda média:
-3.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-169.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-332.12 USD (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.03%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.15 USD
Máximo:
498.87 USD (36.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.93% (498.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
89.75% (915.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1077
|NZDCAD
|975
|AUDNZD
|899
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|628
|NZDCAD
|526
|AUDNZD
|963K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|19M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +906 371.70 USD
Pior negociação: -331 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +23.20 USD
Máxima perda consecutiva: -169.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICEMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
