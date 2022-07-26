- Croissance
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 802
Bénéfice trades:
2 065 (73.69%)
Perte trades:
737 (26.30%)
Meilleure transaction:
906 371.70 USD
Pire transaction:
-330.97 USD
Bénéfice brut:
967 419.40 USD (19 329 268 pips)
Perte brute:
-2 953.58 USD (269 852 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (23.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
962 977.24 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
78.15%
Charge de dépôt maximale:
169.52%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1933.30
Longs trades:
1 365 (48.72%)
Courts trades:
1 437 (51.28%)
Facteur de profit:
327.54
Rendement attendu:
344.21 USD
Bénéfice moyen:
468.48 USD
Perte moyenne:
-4.01 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-169.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-332.12 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.02%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.15 USD
Maximal:
498.87 USD (36.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.93% (498.87 USD)
Par fonds propres:
89.75% (915.22 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1021
|NZDCAD
|938
|AUDNZD
|843
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|596
|NZDCAD
|506
|AUDNZD
|963K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|19M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +906 371.70 USD
Pire transaction: -331 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +23.20 USD
Perte consécutive maximale: -169.36 USD
