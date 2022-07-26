SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Waka Clone
Valeriia Mishchenko

Waka Clone

Valeriia Mishchenko
0 avis
233 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2021 -0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 802
Bénéfice trades:
2 065 (73.69%)
Perte trades:
737 (26.30%)
Meilleure transaction:
906 371.70 USD
Pire transaction:
-330.97 USD
Bénéfice brut:
967 419.40 USD (19 329 268 pips)
Perte brute:
-2 953.58 USD (269 852 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (23.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
962 977.24 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
78.15%
Charge de dépôt maximale:
169.52%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1933.30
Longs trades:
1 365 (48.72%)
Courts trades:
1 437 (51.28%)
Facteur de profit:
327.54
Rendement attendu:
344.21 USD
Bénéfice moyen:
468.48 USD
Perte moyenne:
-4.01 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-169.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-332.12 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.02%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.15 USD
Maximal:
498.87 USD (36.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.93% (498.87 USD)
Par fonds propres:
89.75% (915.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1021
NZDCAD 938
AUDNZD 843
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 596
NZDCAD 506
AUDNZD 963K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 12K
AUDNZD 19M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +906 371.70 USD
Pire transaction: -331 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +23.20 USD
Perte consécutive maximale: -169.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICEMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.13 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.23 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.19 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 04:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 02:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 12:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 04:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.23 04:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.04.22 17:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Waka Clone
999 USD par mois
-0%
0
0
USD
2.7K
USD
233
99%
2 802
73%
78%
327.54
344.21
USD
90%
1:300
