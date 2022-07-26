信号部分
Valeriia Mishchenko

Waka Clone

Valeriia Mishchenko
0条评论
可靠性
246
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2021 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
2 951
盈利交易:
2 176 (73.73%)
亏损交易:
775 (26.26%)
最好交易:
906 371.70 USD
最差交易:
-330.97 USD
毛利:
967 626.19 USD (19 345 203 pips)
毛利亏损:
-3 084.81 USD (284 359 pips)
最大连续赢利:
31 (23.20 USD)
最大连续盈利:
962 977.24 USD (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
78.15%
最大入金加载:
169.52%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
1933.45
长期交易:
1 443 (48.90%)
短期交易:
1 508 (51.10%)
利润因子:
313.67
预期回报:
326.85 USD
平均利润:
444.68 USD
平均损失:
-3.98 USD
最大连续失误:
7 (-169.36 USD)
最大连续亏损:
-332.12 USD (2)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.03%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
17.15 USD
最大值:
498.87 USD (36.93%)
相对跌幅:
结余:
36.93% (498.87 USD)
净值:
89.75% (915.22 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 1077
NZDCAD 975
AUDNZD 899
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 628
NZDCAD 526
AUDNZD 963K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 26K
NZDCAD 13K
AUDNZD 19M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +906 371.70 USD
最差交易: -331 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +23.20 USD
最大连续亏损: -169.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICEMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.23 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.19 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 04:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 02:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 12:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 04:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.23 04:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
