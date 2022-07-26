- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
2 951
盈利交易:
2 176 (73.73%)
亏损交易:
775 (26.26%)
最好交易:
906 371.70 USD
最差交易:
-330.97 USD
毛利:
967 626.19 USD (19 345 203 pips)
毛利亏损:
-3 084.81 USD (284 359 pips)
最大连续赢利:
31 (23.20 USD)
最大连续盈利:
962 977.24 USD (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
78.15%
最大入金加载:
169.52%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
1933.45
长期交易:
1 443 (48.90%)
短期交易:
1 508 (51.10%)
利润因子:
313.67
预期回报:
326.85 USD
平均利润:
444.68 USD
平均损失:
-3.98 USD
最大连续失误:
7 (-169.36 USD)
最大连续亏损:
-332.12 USD (2)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.03%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
17.15 USD
最大值:
498.87 USD (36.93%)
相对跌幅:
结余:
36.93% (498.87 USD)
净值:
89.75% (915.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1077
|NZDCAD
|975
|AUDNZD
|899
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|628
|NZDCAD
|526
|AUDNZD
|963K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|19M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +906 371.70 USD
最差交易: -331 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +23.20 USD
最大连续亏损: -169.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICEMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
0%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
246
99%
2 951
73%
78%
313.67
326.85
USD
USD
90%
1:300