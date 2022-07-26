SegnaliSezioni
Valeriia Mishchenko

Waka Clone

Valeriia Mishchenko
0 recensioni
233 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2021 -0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 802
Profit Trade:
2 065 (73.69%)
Loss Trade:
737 (26.30%)
Best Trade:
906 371.70 USD
Worst Trade:
-330.97 USD
Profitto lordo:
967 419.40 USD (19 329 268 pips)
Perdita lorda:
-2 953.58 USD (269 852 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (23.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
962 977.24 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
78.15%
Massimo carico di deposito:
169.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1933.30
Long Trade:
1 365 (48.72%)
Short Trade:
1 437 (51.28%)
Fattore di profitto:
327.54
Profitto previsto:
344.21 USD
Profitto medio:
468.48 USD
Perdita media:
-4.01 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-169.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-332.12 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.15 USD
Massimale:
498.87 USD (36.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.93% (498.87 USD)
Per equità:
89.75% (915.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1021
NZDCAD 938
AUDNZD 843
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 596
NZDCAD 506
AUDNZD 963K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 12K
AUDNZD 19M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +906 371.70 USD
Worst Trade: -331 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.20 USD
Massima perdita consecutiva: -169.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICEMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.13 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.23 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.19 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 04:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 02:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 12:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 04:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.23 04:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.04.22 17:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
