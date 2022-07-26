- Crescita
Trade:
2 802
Profit Trade:
2 065 (73.69%)
Loss Trade:
737 (26.30%)
Best Trade:
906 371.70 USD
Worst Trade:
-330.97 USD
Profitto lordo:
967 419.40 USD (19 329 268 pips)
Perdita lorda:
-2 953.58 USD (269 852 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (23.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
962 977.24 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
78.15%
Massimo carico di deposito:
169.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1933.30
Long Trade:
1 365 (48.72%)
Short Trade:
1 437 (51.28%)
Fattore di profitto:
327.54
Profitto previsto:
344.21 USD
Profitto medio:
468.48 USD
Perdita media:
-4.01 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-169.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-332.12 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.15 USD
Massimale:
498.87 USD (36.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.93% (498.87 USD)
Per equità:
89.75% (915.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1021
|NZDCAD
|938
|AUDNZD
|843
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|596
|NZDCAD
|506
|AUDNZD
|963K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|19M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICEMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
