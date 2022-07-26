- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
2 955
이익 거래:
2 179 (73.73%)
손실 거래:
776 (26.26%)
최고의 거래:
906 371.70 USD
최악의 거래:
-330.97 USD
총 수익:
967 629.02 USD (19 345 641 pips)
총 손실:
-3 085.54 USD (284 485 pips)
연속 최대 이익:
31 (23.20 USD)
연속 최대 이익:
962 977.24 USD (9)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
78.15%
최대 입금량:
169.52%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1933.46
롱(주식매수):
1 443 (48.83%)
숏(주식차입매도):
1 512 (51.17%)
수익 요인:
313.60
기대수익:
326.41 USD
평균 이익:
444.07 USD
평균 손실:
-3.98 USD
연속 최대 손실:
7 (-169.36 USD)
연속 최대 손실:
-332.12 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.03%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.15 USD
최대한의:
498.87 USD (36.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.93% (498.87 USD)
자본금별:
89.75% (915.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1078
|NZDCAD
|976
|AUDNZD
|901
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|628
|NZDCAD
|527
|AUDNZD
|963K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|19M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +906 371.70 USD
최악의 거래: -331 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +23.20 USD
연속 최대 손실: -169.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICEMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
0%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
248
99%
2 955
73%
78%
313.60
326.41
USD
USD
90%
1:300