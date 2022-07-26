- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 951
Gewinntrades:
2 176 (73.73%)
Verlusttrades:
775 (26.26%)
Bester Trade:
906 371.70 USD
Schlechtester Trade:
-330.97 USD
Bruttoprofit:
967 626.19 USD (19 345 203 pips)
Bruttoverlust:
-3 084.81 USD (284 359 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (23.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
962 977.24 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
78.15%
Max deposit load:
169.52%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1933.45
Long-Positionen:
1 443 (48.90%)
Short-Positionen:
1 508 (51.10%)
Profit-Faktor:
313.67
Mathematische Gewinnerwartung:
326.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
444.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-169.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-332.12 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.03%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.15 USD
Maximaler:
498.87 USD (36.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.93% (498.87 USD)
Kapital:
89.75% (915.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1077
|NZDCAD
|975
|AUDNZD
|899
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|628
|NZDCAD
|526
|AUDNZD
|963K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|13K
|AUDNZD
|19M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +906 371.70 USD
Schlechtester Trade: -331 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -169.36 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICEMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
