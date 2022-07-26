SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Waka Clone
Valeriia Mishchenko

Waka Clone

Valeriia Mishchenko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
246 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 951
Gewinntrades:
2 176 (73.73%)
Verlusttrades:
775 (26.26%)
Bester Trade:
906 371.70 USD
Schlechtester Trade:
-330.97 USD
Bruttoprofit:
967 626.19 USD (19 345 203 pips)
Bruttoverlust:
-3 084.81 USD (284 359 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (23.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
962 977.24 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
78.15%
Max deposit load:
169.52%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1933.45
Long-Positionen:
1 443 (48.90%)
Short-Positionen:
1 508 (51.10%)
Profit-Faktor:
313.67
Mathematische Gewinnerwartung:
326.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
444.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-169.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-332.12 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.03%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.15 USD
Maximaler:
498.87 USD (36.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.93% (498.87 USD)
Kapital:
89.75% (915.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 1077
NZDCAD 975
AUDNZD 899
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 628
NZDCAD 526
AUDNZD 963K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 26K
NZDCAD 13K
AUDNZD 19M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +906 371.70 USD
Schlechtester Trade: -331 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -169.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICEMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 07:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.06 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.23 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.19 03:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 04:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 02:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 12:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.14 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 04:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.13 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.08 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.23 04:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Waka Clone
999 USD pro Monat
0%
0
0
USD
2.8K
USD
246
99%
2 951
73%
78%
313.67
326.85
USD
90%
1:300
