SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD
Suartono Novero

MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD

Suartono Novero
0 inceleme
Güvenilirlik
175 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 732%
XMGlobal-Real 23
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 087
Kârla kapanan işlemler:
1 281 (61.37%)
Zararla kapanan işlemler:
806 (38.62%)
En iyi işlem:
52.08 USD
En kötü işlem:
-34.71 USD
Brüt kâr:
1 843.93 USD (320 109 pips)
Brüt zarar:
-968.89 USD (263 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (9.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.68 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
63.08%
Maks. mevduat yükü:
47.16%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
4.33
Alış işlemleri:
1 030 (49.35%)
Satış işlemleri:
1 057 (50.65%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
1.44 USD
Ortalama zarar:
-1.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-197.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-197.01 USD (12)
Aylık büyüme:
4.50%
Yıllık tahmin:
54.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
202.26 USD (19.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.32% (201.99 USD)
Varlığa göre:
42.27% (146.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDmicro 1543
AUDUSDmicro 544
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDmicro 659
AUDUSDmicro 216
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDmicro 18K
AUDUSDmicro 39K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.08 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +9.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -197.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Starting Balance is $200

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.

İnceleme yok
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.22 07:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.30 10:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD
Ayda 30 USD
732%
0
0
USD
481
USD
175
100%
2 087
61%
63%
1.90
0.42
USD
51%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.