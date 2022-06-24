- Büyüme
İşlemler:
2 087
Kârla kapanan işlemler:
1 281 (61.37%)
Zararla kapanan işlemler:
806 (38.62%)
En iyi işlem:
52.08 USD
En kötü işlem:
-34.71 USD
Brüt kâr:
1 843.93 USD (320 109 pips)
Brüt zarar:
-968.89 USD (263 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (9.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.68 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
63.08%
Maks. mevduat yükü:
47.16%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
4.33
Alış işlemleri:
1 030 (49.35%)
Satış işlemleri:
1 057 (50.65%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
1.44 USD
Ortalama zarar:
-1.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-197.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-197.01 USD (12)
Aylık büyüme:
4.50%
Yıllık tahmin:
54.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
202.26 USD (19.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.32% (201.99 USD)
Varlığa göre:
42.27% (146.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|1543
|AUDUSDmicro
|544
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDmicro
|659
|AUDUSDmicro
|216
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDmicro
|18K
|AUDUSDmicro
|39K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.08 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +9.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -197.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Starting Balance is $200
Safe setup to run 24/7
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
İnceleme yok
