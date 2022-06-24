- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 193
盈利交易:
1 342 (61.19%)
亏损交易:
851 (38.81%)
最好交易:
52.08 USD
最差交易:
-42.83 USD
毛利:
1 967.92 USD (334 232 pips)
毛利亏损:
-1 274.15 USD (279 223 pips)
最大连续赢利:
12 (9.48 USD)
最大连续盈利:
57.68 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
64.08%
最大入金加载:
68.80%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.72
长期交易:
1 079 (49.20%)
短期交易:
1 114 (50.80%)
利润因子:
1.54
预期回报:
0.32 USD
平均利润:
1.47 USD
平均损失:
-1.50 USD
最大连续失误:
12 (-197.01 USD)
最大连续亏损:
-255.04 USD (9)
每月增长:
-50.11%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
255.04 USD (20.46%)
相对跌幅:
结余:
51.32% (201.99 USD)
净值:
48.27% (240.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|1599
|AUDUSDmicro
|594
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDmicro
|449
|AUDUSDmicro
|245
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDmicro
|13K
|AUDUSDmicro
|42K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.08 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +9.48 USD
最大连续亏损: -197.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 23 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Starting Balance is $200
Safe setup to run 24/7
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
没有评论
