SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD
Suartono Novero

MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD

Suartono Novero
0 comentários
Confiabilidade
191 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 372%
XMGlobal-Real 23
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 193
Negociações com lucro:
1 342 (61.19%)
Negociações com perda:
851 (38.81%)
Melhor negociação:
52.08 USD
Pior negociação:
-42.83 USD
Lucro bruto:
1 967.92 USD (334 232 pips)
Perda bruta:
-1 274.15 USD (279 223 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (9.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
57.68 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
64.08%
Depósito máximo carregado:
68.80%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.72
Negociações longas:
1 079 (49.20%)
Negociações curtas:
1 114 (50.80%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
1.47 USD
Perda média:
-1.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-197.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-255.04 USD (9)
Crescimento mensal:
-50.11%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
255.04 USD (20.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.32% (201.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.27% (240.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDmicro 1599
AUDUSDmicro 594
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDmicro 449
AUDUSDmicro 245
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDmicro 13K
AUDUSDmicro 42K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.08 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +9.48 USD
Máxima perda consecutiva: -197.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 23" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Starting Balance is $200

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.

Sem comentários
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.31 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 50 days. This comprises 3.78% of days out of 1322 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
80% of growth achieved within 50 days. This comprises 3.78% of days out of 1322 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.24 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 07:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD
30 USD por mês
372%
0
0
USD
247
USD
191
100%
2 193
61%
64%
1.54
0.32
USD
51%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.