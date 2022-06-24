SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD
Suartono Novero

MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD

Suartono Novero
0 avis
Fiabilité
175 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 732%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 087
Bénéfice trades:
1 281 (61.37%)
Perte trades:
806 (38.62%)
Meilleure transaction:
52.08 USD
Pire transaction:
-34.71 USD
Bénéfice brut:
1 843.93 USD (320 109 pips)
Perte brute:
-968.89 USD (263 103 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (9.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
57.68 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
63.08%
Charge de dépôt maximale:
47.16%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
4.33
Longs trades:
1 030 (49.35%)
Courts trades:
1 057 (50.65%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
1.44 USD
Perte moyenne:
-1.20 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-197.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-197.01 USD (12)
Croissance mensuelle:
4.50%
Prévision annuelle:
54.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
202.26 USD (19.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.32% (201.99 USD)
Par fonds propres:
42.27% (146.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDmicro 1543
AUDUSDmicro 544
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDmicro 659
AUDUSDmicro 216
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDmicro 18K
AUDUSDmicro 39K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.08 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +9.48 USD
Perte consécutive maximale: -197.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Starting Balance is $200

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.

Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.22 07:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.30 10:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
