Signale / MetaTrader 4 / MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD
Suartono Novero

MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD

Suartono Novero
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
191 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 373%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 194
Gewinntrades:
1 343 (61.21%)
Verlusttrades:
851 (38.79%)
Bester Trade:
52.08 USD
Schlechtester Trade:
-42.83 USD
Bruttoprofit:
1 968.28 USD (334 483 pips)
Bruttoverlust:
-1 274.15 USD (279 223 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (9.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
57.68 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
64.08%
Max deposit load:
68.80%
Letzter Trade:
29 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.72
Long-Positionen:
1 079 (49.18%)
Short-Positionen:
1 115 (50.82%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
0.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-197.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-255.04 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-50.04%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
255.04 USD (20.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.32% (201.99 USD)
Kapital:
48.27% (240.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDmicro 1600
AUDUSDmicro 594
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDmicro 450
AUDUSDmicro 245
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDmicro 13K
AUDUSDmicro 42K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.08 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -197.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 23" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Starting Balance is $200

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.

Keine Bewertungen
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.31 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 50 days. This comprises 3.78% of days out of 1322 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
80% of growth achieved within 50 days. This comprises 3.78% of days out of 1322 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.24 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 07:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.