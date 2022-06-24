- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 087
Profit Trade:
1 281 (61.37%)
Loss Trade:
806 (38.62%)
Best Trade:
52.08 USD
Worst Trade:
-34.71 USD
Profitto lordo:
1 843.93 USD (320 109 pips)
Perdita lorda:
-968.89 USD (263 103 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (9.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.68 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
63.08%
Massimo carico di deposito:
47.16%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
4.33
Long Trade:
1 030 (49.35%)
Short Trade:
1 057 (50.65%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-1.20 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-197.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-197.01 USD (12)
Crescita mensile:
4.50%
Previsione annuale:
54.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
202.26 USD (19.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.32% (201.99 USD)
Per equità:
42.27% (146.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|1543
|AUDUSDmicro
|544
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDmicro
|659
|AUDUSDmicro
|216
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDmicro
|18K
|AUDUSDmicro
|39K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.08 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +9.48 USD
Massima perdita consecutiva: -197.01 USD
Starting Balance is $200
Safe setup to run 24/7
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
Non ci sono recensioni
