SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD
Suartono Novero

MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD

Suartono Novero
0 recensioni
Affidabilità
175 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 732%
XMGlobal-Real 23
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 087
Profit Trade:
1 281 (61.37%)
Loss Trade:
806 (38.62%)
Best Trade:
52.08 USD
Worst Trade:
-34.71 USD
Profitto lordo:
1 843.93 USD (320 109 pips)
Perdita lorda:
-968.89 USD (263 103 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (9.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.68 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
63.08%
Massimo carico di deposito:
47.16%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
4.33
Long Trade:
1 030 (49.35%)
Short Trade:
1 057 (50.65%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-1.20 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-197.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-197.01 USD (12)
Crescita mensile:
4.50%
Previsione annuale:
54.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
202.26 USD (19.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.32% (201.99 USD)
Per equità:
42.27% (146.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDmicro 1543
AUDUSDmicro 544
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDmicro 659
AUDUSDmicro 216
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDmicro 18K
AUDUSDmicro 39K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.08 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +9.48 USD
Massima perdita consecutiva: -197.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Starting Balance is $200

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.22 07:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.30 10:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD
30USD al mese
732%
0
0
USD
481
USD
175
100%
2 087
61%
63%
1.90
0.42
USD
51%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.