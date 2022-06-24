- Прирост
Всего трейдов:
2 193
Прибыльных трейдов:
1 342 (61.19%)
Убыточных трейдов:
851 (38.81%)
Лучший трейд:
52.08 USD
Худший трейд:
-42.83 USD
Общая прибыль:
1 967.92 USD (334 232 pips)
Общий убыток:
-1 274.15 USD (279 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (9.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
64.08%
Макс. загрузка депозита:
68.80%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.72
Длинных трейдов:
1 079 (49.20%)
Коротких трейдов:
1 114 (50.80%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
1.47 USD
Средний убыток:
-1.50 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-197.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-255.04 USD (9)
Прирост в месяц:
-50.11%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
255.04 USD (20.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.32% (201.99 USD)
По эквити:
48.27% (240.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|1599
|AUDUSDmicro
|594
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDmicro
|449
|AUDUSDmicro
|245
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDmicro
|13K
|AUDUSDmicro
|42K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +52.08 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +9.48 USD
Макс. убыток в серии: -197.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Starting Balance is $200
Safe setup to run 24/7
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
Нет отзывов
