СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD
Suartono Novero

MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD

Suartono Novero
0 отзывов
Надежность
191 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 372%
XMGlobal-Real 23
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 193
Прибыльных трейдов:
1 342 (61.19%)
Убыточных трейдов:
851 (38.81%)
Лучший трейд:
52.08 USD
Худший трейд:
-42.83 USD
Общая прибыль:
1 967.92 USD (334 232 pips)
Общий убыток:
-1 274.15 USD (279 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (9.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
64.08%
Макс. загрузка депозита:
68.80%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.72
Длинных трейдов:
1 079 (49.20%)
Коротких трейдов:
1 114 (50.80%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
1.47 USD
Средний убыток:
-1.50 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-197.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-255.04 USD (9)
Прирост в месяц:
-50.11%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
255.04 USD (20.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.32% (201.99 USD)
По эквити:
48.27% (240.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDmicro 1599
AUDUSDmicro 594
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDmicro 449
AUDUSDmicro 245
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDmicro 13K
AUDUSDmicro 42K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.08 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +9.48 USD
Макс. убыток в серии: -197.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Starting Balance is $200

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.

Нет отзывов
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.31 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 50 days. This comprises 3.78% of days out of 1322 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
80% of growth achieved within 50 days. This comprises 3.78% of days out of 1322 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.24 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 07:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD
30 USD в месяц
372%
0
0
USD
247
USD
191
100%
2 193
61%
64%
1.54
0.32
USD
51%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.