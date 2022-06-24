シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD
Suartono Novero

MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD

Suartono Novero
レビュー0件
信頼性
191週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 373%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 194
利益トレード:
1 343 (61.21%)
損失トレード:
851 (38.79%)
ベストトレード:
52.08 USD
最悪のトレード:
-42.83 USD
総利益:
1 968.28 USD (334 483 pips)
総損失:
-1 274.15 USD (279 223 pips)
最大連続の勝ち:
12 (9.48 USD)
最大連続利益:
57.68 USD (4)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
64.08%
最大入金額:
68.80%
最近のトレード:
22 分前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.72
長いトレード:
1 079 (49.18%)
短いトレード:
1 115 (50.82%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
1.47 USD
平均損失:
-1.50 USD
最大連続の負け:
12 (-197.01 USD)
最大連続損失:
-255.04 USD (9)
月間成長:
-50.04%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
255.04 USD (20.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.32% (201.99 USD)
エクイティによる:
48.27% (240.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDmicro 1600
AUDUSDmicro 594
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDmicro 450
AUDUSDmicro 245
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDmicro 13K
AUDUSDmicro 42K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +52.08 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +9.48 USD
最大連続損失: -197.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 23"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Starting Balance is $200

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.

レビューなし
