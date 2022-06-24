- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 194
利益トレード:
1 343 (61.21%)
損失トレード:
851 (38.79%)
ベストトレード:
52.08 USD
最悪のトレード:
-42.83 USD
総利益:
1 968.28 USD (334 483 pips)
総損失:
-1 274.15 USD (279 223 pips)
最大連続の勝ち:
12 (9.48 USD)
最大連続利益:
57.68 USD (4)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
64.08%
最大入金額:
68.80%
最近のトレード:
22 分前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.72
長いトレード:
1 079 (49.18%)
短いトレード:
1 115 (50.82%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
1.47 USD
平均損失:
-1.50 USD
最大連続の負け:
12 (-197.01 USD)
最大連続損失:
-255.04 USD (9)
月間成長:
-50.04%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
255.04 USD (20.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.32% (201.99 USD)
エクイティによる:
48.27% (240.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|1600
|AUDUSDmicro
|594
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDmicro
|450
|AUDUSDmicro
|245
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDmicro
|13K
|AUDUSDmicro
|42K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.08 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +9.48 USD
最大連続損失: -197.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 23"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Starting Balance is $200
Safe setup to run 24/7
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
レビューなし
