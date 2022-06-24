- 자본
- 축소
트레이드:
2 194
이익 거래:
1 343 (61.21%)
손실 거래:
851 (38.79%)
최고의 거래:
52.08 USD
최악의 거래:
-42.83 USD
총 수익:
1 968.28 USD (334 483 pips)
총 손실:
-1 274.15 USD (279 223 pips)
연속 최대 이익:
12 (9.48 USD)
연속 최대 이익:
57.68 USD (4)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
64.08%
최대 입금량:
68.80%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.72
롱(주식매수):
1 079 (49.18%)
숏(주식차입매도):
1 115 (50.82%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
1.47 USD
평균 손실:
-1.50 USD
연속 최대 손실:
12 (-197.01 USD)
연속 최대 손실:
-255.04 USD (9)
월별 성장률:
-50.04%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
255.04 USD (20.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.32% (201.99 USD)
자본금별:
48.27% (240.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|1600
|AUDUSDmicro
|594
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDmicro
|450
|AUDUSDmicro
|245
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDmicro
|13K
|AUDUSDmicro
|42K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +52.08 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +9.48 USD
연속 최대 손실: -197.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 23"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Starting Balance is $200
Safe setup to run 24/7
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
