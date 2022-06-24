SeñalesSecciones
Suartono Novero

MProv2 4767 GBPUSD AUDUSD

Suartono Novero
0 comentarios
Fiabilidad
191 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 375%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 198
Transacciones Rentables:
1 346 (61.23%)
Transacciones Irrentables:
852 (38.76%)
Mejor transacción:
52.08 USD
Peor transacción:
-42.83 USD
Beneficio Bruto:
1 969.79 USD (335 124 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 274.50 USD (279 415 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (9.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
57.68 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
64.08%
Carga máxima del depósito:
68.80%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.73
Transacciones Largas:
1 079 (49.09%)
Transacciones Cortas:
1 119 (50.91%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
0.32 USD
Beneficio medio:
1.46 USD
Pérdidas medias:
-1.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-197.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-255.04 USD (9)
Crecimiento al mes:
-49.80%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
255.04 USD (20.46%)
Reducción relativa:
De balance:
51.32% (201.99 USD)
De fondos:
48.27% (240.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDmicro 1600
AUDUSDmicro 598
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDmicro 450
AUDUSDmicro 246
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDmicro 13K
AUDUSDmicro 42K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +52.08 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +9.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -197.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 23" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Starting Balance is $200

Safe setup to run 24/7

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.

No hay comentarios
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.31 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 50 days. This comprises 3.78% of days out of 1322 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
80% of growth achieved within 50 days. This comprises 3.78% of days out of 1322 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.24 14:29
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 07:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
