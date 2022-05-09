- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 035
Kârla kapanan işlemler:
1 195 (58.72%)
Zararla kapanan işlemler:
840 (41.28%)
En iyi işlem:
382 232.00 JPY
En kötü işlem:
-363 090.00 JPY
Brüt kâr:
26 563 303.00 JPY (244 679 pips)
Brüt zarar:
-25 335 034.00 JPY (236 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (169 008.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
590 328.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
29.85%
Maks. mevduat yükü:
83.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
972 (47.76%)
Satış işlemleri:
1 063 (52.24%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
603.57 JPY
Ortalama kâr:
22 228.71 JPY
Ortalama zarar:
-30 160.75 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-106 753.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-1 412 101.00 JPY (8)
Aylık büyüme:
-3.58%
Yıllık tahmin:
-43.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
153 744.00 JPY
Maksimum:
4 620 152.00 JPY (68.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.05% (4 620 152.00 JPY)
Varlığa göre:
8.80% (116 736.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2011
|GBPJPY
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|11K
|GBPJPY
|-112
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|11K
|GBPJPY
|-3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +382 232.00 JPY
En kötü işlem: -363 090 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +169 008.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -106 753.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.61 × 474
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.92 × 4667
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
106%
0
0
USD
USD
5.3M
JPY
JPY
176
100%
2 035
58%
30%
1.04
603.57
JPY
JPY
47%
1:25