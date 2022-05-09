SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Re life
Raita Miyaji

Re life

Raita Miyaji
0 inceleme
Güvenilirlik
176 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 106%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 035
Kârla kapanan işlemler:
1 195 (58.72%)
Zararla kapanan işlemler:
840 (41.28%)
En iyi işlem:
382 232.00 JPY
En kötü işlem:
-363 090.00 JPY
Brüt kâr:
26 563 303.00 JPY (244 679 pips)
Brüt zarar:
-25 335 034.00 JPY (236 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (169 008.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
590 328.00 JPY (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
29.85%
Maks. mevduat yükü:
83.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
972 (47.76%)
Satış işlemleri:
1 063 (52.24%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
603.57 JPY
Ortalama kâr:
22 228.71 JPY
Ortalama zarar:
-30 160.75 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-106 753.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-1 412 101.00 JPY (8)
Aylık büyüme:
-3.58%
Yıllık tahmin:
-43.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
153 744.00 JPY
Maksimum:
4 620 152.00 JPY (68.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.05% (4 620 152.00 JPY)
Varlığa göre:
8.80% (116 736.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 2011
GBPJPY 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 11K
GBPJPY -112
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 11K
GBPJPY -3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +382 232.00 JPY
En kötü işlem: -363 090 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +169 008.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -106 753.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.61 × 474
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.92 × 4667
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.25 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.25 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.04 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.04 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.27 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.27 08:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.13 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.13 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.30 22:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.30 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.23 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.23 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.09 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.09 06:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.09 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.29 07:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Re life
Ayda 30 USD
106%
0
0
USD
5.3M
JPY
176
100%
2 035
58%
30%
1.04
603.57
JPY
47%
1:25
