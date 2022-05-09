SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Re life
Raita Miyaji

Re life

Raita Miyaji
0 comentários
Confiabilidade
189 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 121%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 104
Negociações com lucro:
1 239 (58.88%)
Negociações com perda:
865 (41.11%)
Melhor negociação:
382 232.00 JPY
Pior negociação:
-363 090.00 JPY
Lucro bruto:
27 851 731.00 JPY (251 650 pips)
Perda bruta:
-26 238 209.00 JPY (241 626 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (169 008.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
590 328.00 JPY (7)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
29.85%
Depósito máximo carregado:
83.17%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.35
Negociações longas:
1 004 (47.72%)
Negociações curtas:
1 100 (52.28%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
766.88 JPY
Lucro médio:
22 479.20 JPY
Perda média:
-30 333.19 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-106 753.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-1 412 101.00 JPY (8)
Crescimento mensal:
5.64%
Previsão anual:
68.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
153 744.00 JPY
Máximo:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
8.80% (116 736.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 2080
GBPJPY 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 14K
GBPJPY -112
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 13K
GBPJPY -3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +382 232.00 JPY
Pior negociação: -363 090 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +169 008.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -106 753.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-S2-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.61 × 474
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.92 × 4672
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 mais ...
Sem comentários
2025.10.30 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.25 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.25 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.04 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.04 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.27 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.27 08:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.13 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.13 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.30 22:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.30 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.23 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.23 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.09 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.09 06:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
