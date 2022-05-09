- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 104
Negociações com lucro:
1 239 (58.88%)
Negociações com perda:
865 (41.11%)
Melhor negociação:
382 232.00 JPY
Pior negociação:
-363 090.00 JPY
Lucro bruto:
27 851 731.00 JPY (251 650 pips)
Perda bruta:
-26 238 209.00 JPY (241 626 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (169 008.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
590 328.00 JPY (7)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
29.85%
Depósito máximo carregado:
83.17%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.35
Negociações longas:
1 004 (47.72%)
Negociações curtas:
1 100 (52.28%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
766.88 JPY
Lucro médio:
22 479.20 JPY
Perda média:
-30 333.19 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-106 753.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-1 412 101.00 JPY (8)
Crescimento mensal:
5.64%
Previsão anual:
68.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
153 744.00 JPY
Máximo:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
8.80% (116 736.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2080
|GBPJPY
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|-112
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|-3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +382 232.00 JPY
Pior negociação: -363 090 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +169 008.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -106 753.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-S2-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.61 × 474
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.92 × 4672
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
3 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
121%
0
0
USD
USD
5.7M
JPY
JPY
189
100%
2 104
58%
30%
1.06
766.88
JPY
JPY
47%
1:25