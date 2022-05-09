いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live 0.00 × 2 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 3 xChief-Demo 0.24 × 38 Tickmill-Live08 0.24 × 95 TitanFX-01 0.27 × 607 ICMarketsSC-Live25 0.28 × 107 ICMarkets-Live10 0.41 × 186 Tradeview-Markets Live 2 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.52 × 286 ICMarkets-Live03 1.00 × 1 Exness-Real2 1.00 × 4 QtradeFX-Live2 1.47 × 162 ICMarketsSC-Live07 1.51 × 59 GaitameFinest-S2-Demo 1.61 × 474 ICMarketsSC-Live10 1.84 × 793 GaitameFinest-S2-Main 1.92 × 4672 ICMarketsSC-Live18 2.00 × 18 Ava-Demo 2 2.33 × 3 Exness-Real4 2.33 × 3 Weltrade-Live 2.53 × 167 CMCMarkets1-Singapore 2.60 × 57 Coinexx-Live 2.96 × 52 KOT-Live2 3.64 × 14 FBS-Real-4 4.00 × 1 3 より多く... リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは