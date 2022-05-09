シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Re life
Raita Miyaji

Re life

Raita Miyaji
レビュー0件
信頼性
189週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 121%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 104
利益トレード:
1 239 (58.88%)
損失トレード:
865 (41.11%)
ベストトレード:
382 232.00 JPY
最悪のトレード:
-363 090.00 JPY
総利益:
27 851 731.00 JPY (251 650 pips)
総損失:
-26 238 209.00 JPY (241 626 pips)
最大連続の勝ち:
13 (169 008.00 JPY)
最大連続利益:
590 328.00 JPY (7)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
29.85%
最大入金額:
83.17%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.35
長いトレード:
1 004 (47.72%)
短いトレード:
1 100 (52.28%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
766.88 JPY
平均利益:
22 479.20 JPY
平均損失:
-30 333.19 JPY
最大連続の負け:
15 (-106 753.00 JPY)
最大連続損失:
-1 412 101.00 JPY (8)
月間成長:
4.09%
年間予想:
49.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
153 744.00 JPY
最大の:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
エクイティによる:
8.80% (116 736.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 2080
GBPJPY 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 14K
GBPJPY -112
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 13K
GBPJPY -3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +382 232.00 JPY
最悪のトレード: -363 090 JPY
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +169 008.00 JPY
最大連続損失: -106 753.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.61 × 474
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.92 × 4672
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 より多く...
レビューなし
2025.10.30 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.25 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.25 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.04 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.04 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.27 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.27 08:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.13 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.13 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.30 22:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.30 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.23 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.23 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.09 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.09 06:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
