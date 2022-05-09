- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 104
利益トレード:
1 239 (58.88%)
損失トレード:
865 (41.11%)
ベストトレード:
382 232.00 JPY
最悪のトレード:
-363 090.00 JPY
総利益:
27 851 731.00 JPY (251 650 pips)
総損失:
-26 238 209.00 JPY (241 626 pips)
最大連続の勝ち:
13 (169 008.00 JPY)
最大連続利益:
590 328.00 JPY (7)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
29.85%
最大入金額:
83.17%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.35
長いトレード:
1 004 (47.72%)
短いトレード:
1 100 (52.28%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
766.88 JPY
平均利益:
22 479.20 JPY
平均損失:
-30 333.19 JPY
最大連続の負け:
15 (-106 753.00 JPY)
最大連続損失:
-1 412 101.00 JPY (8)
月間成長:
4.09%
年間予想:
49.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
153 744.00 JPY
最大の:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
エクイティによる:
8.80% (116 736.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2080
|GBPJPY
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|-112
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|-3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +382 232.00 JPY
最悪のトレード: -363 090 JPY
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +169 008.00 JPY
最大連続損失: -106 753.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.61 × 474
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.92 × 4672
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
121%
0
0
USD
USD
5.7M
JPY
JPY
189
100%
2 104
58%
30%
1.06
766.88
JPY
JPY
47%
1:25