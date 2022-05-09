- Crescita
Trade:
2 035
Profit Trade:
1 195 (58.72%)
Loss Trade:
840 (41.28%)
Best Trade:
382 232.00 JPY
Worst Trade:
-363 090.00 JPY
Profitto lordo:
26 563 303.00 JPY (244 679 pips)
Perdita lorda:
-25 335 034.00 JPY (236 596 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (169 008.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
590 328.00 JPY (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
29.85%
Massimo carico di deposito:
83.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
972 (47.76%)
Short Trade:
1 063 (52.24%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
603.57 JPY
Profitto medio:
22 228.71 JPY
Perdita media:
-30 160.75 JPY
Massime perdite consecutive:
15 (-106 753.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 412 101.00 JPY (8)
Crescita mensile:
-4.77%
Previsione annuale:
-57.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
153 744.00 JPY
Massimale:
4 620 152.00 JPY (68.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.05% (4 620 152.00 JPY)
Per equità:
8.80% (116 736.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2011
|GBPJPY
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|11K
|GBPJPY
|-112
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|11K
|GBPJPY
|-3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +382 232.00 JPY
Worst Trade: -363 090 JPY
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +169 008.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -106 753.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.61 × 474
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.92 × 4667
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
