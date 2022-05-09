SegnaliSezioni
Raita Miyaji

Re life

Raita Miyaji
0 recensioni
Affidabilità
176 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 106%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 035
Profit Trade:
1 195 (58.72%)
Loss Trade:
840 (41.28%)
Best Trade:
382 232.00 JPY
Worst Trade:
-363 090.00 JPY
Profitto lordo:
26 563 303.00 JPY (244 679 pips)
Perdita lorda:
-25 335 034.00 JPY (236 596 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (169 008.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
590 328.00 JPY (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
29.85%
Massimo carico di deposito:
83.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
972 (47.76%)
Short Trade:
1 063 (52.24%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
603.57 JPY
Profitto medio:
22 228.71 JPY
Perdita media:
-30 160.75 JPY
Massime perdite consecutive:
15 (-106 753.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 412 101.00 JPY (8)
Crescita mensile:
-4.77%
Previsione annuale:
-57.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
153 744.00 JPY
Massimale:
4 620 152.00 JPY (68.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.05% (4 620 152.00 JPY)
Per equità:
8.80% (116 736.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 2011
GBPJPY 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 11K
GBPJPY -112
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 11K
GBPJPY -3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +382 232.00 JPY
Worst Trade: -363 090 JPY
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +169 008.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -106 753.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.61 × 474
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.92 × 4667
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Re life
30USD al mese
106%
0
0
USD
5.3M
JPY
176
100%
2 035
58%
30%
1.04
603.57
JPY
47%
1:25
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.