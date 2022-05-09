- 자본
- 축소
트레이드:
2 108
이익 거래:
1 241 (58.87%)
손실 거래:
867 (41.13%)
최고의 거래:
382 232.00 JPY
최악의 거래:
-363 090.00 JPY
총 수익:
27 890 642.00 JPY (251 857 pips)
총 손실:
-26 296 342.00 JPY (241 890 pips)
연속 최대 이익:
13 (169 008.00 JPY)
연속 최대 이익:
590 328.00 JPY (7)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
29.85%
최대 입금량:
83.17%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.34
롱(주식매수):
1 005 (47.68%)
숏(주식차입매도):
1 103 (52.32%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
756.31 JPY
평균 이익:
22 474.33 JPY
평균 손실:
-30 330.27 JPY
연속 최대 손실:
15 (-106 753.00 JPY)
연속 최대 손실:
-1 412 101.00 JPY (8)
월별 성장률:
2.05%
연간 예측:
24.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
153 744.00 JPY
최대한의:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
자본금별:
8.80% (116 736.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2084
|GBPJPY
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|-112
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|-3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +382 232.00 JPY
최악의 거래: -363 090 JPY
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +169 008.00 JPY
연속 최대 손실: -106 753.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-S2-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.61 × 474
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.92 × 4672
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
120%
0
0
USD
USD
5.7M
JPY
JPY
191
100%
2 108
58%
30%
1.06
756.31
JPY
JPY
47%
1:25