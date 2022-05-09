시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Re life
Raita Miyaji

Re life

Raita Miyaji
0 리뷰
안정성
191
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 120%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 108
이익 거래:
1 241 (58.87%)
손실 거래:
867 (41.13%)
최고의 거래:
382 232.00 JPY
최악의 거래:
-363 090.00 JPY
총 수익:
27 890 642.00 JPY (251 857 pips)
총 손실:
-26 296 342.00 JPY (241 890 pips)
연속 최대 이익:
13 (169 008.00 JPY)
연속 최대 이익:
590 328.00 JPY (7)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
29.85%
최대 입금량:
83.17%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.34
롱(주식매수):
1 005 (47.68%)
숏(주식차입매도):
1 103 (52.32%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
756.31 JPY
평균 이익:
22 474.33 JPY
평균 손실:
-30 330.27 JPY
연속 최대 손실:
15 (-106 753.00 JPY)
연속 최대 손실:
-1 412 101.00 JPY (8)
월별 성장률:
2.05%
연간 예측:
24.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
153 744.00 JPY
최대한의:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
자본금별:
8.80% (116 736.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 2084
GBPJPY 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 14K
GBPJPY -112
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 13K
GBPJPY -3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +382 232.00 JPY
최악의 거래: -363 090 JPY
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +169 008.00 JPY
연속 최대 손실: -106 753.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-S2-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.61 × 474
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.92 × 4672
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 더...
리뷰 없음
