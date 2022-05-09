SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Re life
Raita Miyaji

Re life

Raita Miyaji
0 comentarios
Fiabilidad
189 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 121%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 104
Transacciones Rentables:
1 239 (58.88%)
Transacciones Irrentables:
865 (41.11%)
Mejor transacción:
382 232.00 JPY
Peor transacción:
-363 090.00 JPY
Beneficio Bruto:
27 851 731.00 JPY (251 650 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 238 209.00 JPY (241 626 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (169 008.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
590 328.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
29.85%
Carga máxima del depósito:
83.17%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.35
Transacciones Largas:
1 004 (47.72%)
Transacciones Cortas:
1 100 (52.28%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
766.88 JPY
Beneficio medio:
22 479.20 JPY
Pérdidas medias:
-30 333.19 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-106 753.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 412 101.00 JPY (8)
Crecimiento al mes:
5.64%
Pronóstico anual:
68.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
153 744.00 JPY
Máxima:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
Reducción relativa:
De balance:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
De fondos:
8.80% (116 736.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 2080
GBPJPY 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 14K
GBPJPY -112
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 13K
GBPJPY -3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +382 232.00 JPY
Peor transacción: -363 090 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +169 008.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -106 753.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-S2-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.61 × 474
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.92 × 4672
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
otros 3...
No hay comentarios
2025.10.30 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.25 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.25 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.04 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.04 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.27 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.27 08:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.13 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.13 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.30 22:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.30 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.23 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.23 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.09 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.09 06:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Re life
30 USD al mes
121%
0
0
USD
5.7M
JPY
189
100%
2 104
58%
30%
1.06
766.88
JPY
47%
1:25
Copiar

