- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 104
Transacciones Rentables:
1 239 (58.88%)
Transacciones Irrentables:
865 (41.11%)
Mejor transacción:
382 232.00 JPY
Peor transacción:
-363 090.00 JPY
Beneficio Bruto:
27 851 731.00 JPY (251 650 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 238 209.00 JPY (241 626 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (169 008.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
590 328.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
29.85%
Carga máxima del depósito:
83.17%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.35
Transacciones Largas:
1 004 (47.72%)
Transacciones Cortas:
1 100 (52.28%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
766.88 JPY
Beneficio medio:
22 479.20 JPY
Pérdidas medias:
-30 333.19 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-106 753.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 412 101.00 JPY (8)
Crecimiento al mes:
5.64%
Pronóstico anual:
68.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
153 744.00 JPY
Máxima:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
Reducción relativa:
De balance:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
De fondos:
8.80% (116 736.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2080
|GBPJPY
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|-112
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|-3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +382 232.00 JPY
Peor transacción: -363 090 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +169 008.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -106 753.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-S2-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.61 × 474
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.92 × 4672
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
121%
0
0
USD
USD
5.7M
JPY
JPY
189
100%
2 104
58%
30%
1.06
766.88
JPY
JPY
47%
1:25