- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 104
Прибыльных трейдов:
1 239 (58.88%)
Убыточных трейдов:
865 (41.11%)
Лучший трейд:
382 232.00 JPY
Худший трейд:
-363 090.00 JPY
Общая прибыль:
27 851 731.00 JPY (251 650 pips)
Общий убыток:
-26 238 209.00 JPY (241 626 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (169 008.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
590 328.00 JPY (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
29.85%
Макс. загрузка депозита:
83.17%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
1 004 (47.72%)
Коротких трейдов:
1 100 (52.28%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
766.88 JPY
Средняя прибыль:
22 479.20 JPY
Средний убыток:
-30 333.19 JPY
Макс. серия проигрышей:
15 (-106 753.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 412 101.00 JPY (8)
Прирост в месяц:
5.68%
Годовой прогноз:
68.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153 744.00 JPY
Максимальная:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
По эквити:
8.80% (116 736.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2080
|GBPJPY
|24
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|-112
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|-3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +382 232.00 JPY
Худший трейд: -363 090 JPY
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +169 008.00 JPY
Макс. убыток в серии: -106 753.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-S2-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.61 × 474
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.92 × 4672
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
121%
0
0
USD
USD
5.7M
JPY
JPY
189
100%
2 104
58%
30%
1.06
766.88
JPY
JPY
47%
1:25