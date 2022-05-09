СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Re life
Raita Miyaji

Re life

Raita Miyaji
0 отзывов
Надежность
189 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 121%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 104
Прибыльных трейдов:
1 239 (58.88%)
Убыточных трейдов:
865 (41.11%)
Лучший трейд:
382 232.00 JPY
Худший трейд:
-363 090.00 JPY
Общая прибыль:
27 851 731.00 JPY (251 650 pips)
Общий убыток:
-26 238 209.00 JPY (241 626 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (169 008.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
590 328.00 JPY (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
29.85%
Макс. загрузка депозита:
83.17%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
1 004 (47.72%)
Коротких трейдов:
1 100 (52.28%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
766.88 JPY
Средняя прибыль:
22 479.20 JPY
Средний убыток:
-30 333.19 JPY
Макс. серия проигрышей:
15 (-106 753.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 412 101.00 JPY (8)
Прирост в месяц:
5.68%
Годовой прогноз:
68.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153 744.00 JPY
Максимальная:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
По эквити:
8.80% (116 736.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 2080
GBPJPY 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 14K
GBPJPY -112
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 13K
GBPJPY -3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +382 232.00 JPY
Худший трейд: -363 090 JPY
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +169 008.00 JPY
Макс. убыток в серии: -106 753.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-S2-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.61 × 474
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.92 × 4672
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
еще 3...
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.