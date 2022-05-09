- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 104
盈利交易:
1 239 (58.88%)
亏损交易:
865 (41.11%)
最好交易:
382 232.00 JPY
最差交易:
-363 090.00 JPY
毛利:
27 851 731.00 JPY (251 650 pips)
毛利亏损:
-26 238 209.00 JPY (241 626 pips)
最大连续赢利:
13 (169 008.00 JPY)
最大连续盈利:
590 328.00 JPY (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
29.85%
最大入金加载:
83.17%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.35
长期交易:
1 004 (47.72%)
短期交易:
1 100 (52.28%)
利润因子:
1.06
预期回报:
766.88 JPY
平均利润:
22 479.20 JPY
平均损失:
-30 333.19 JPY
最大连续失误:
15 (-106 753.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 412 101.00 JPY (8)
每月增长:
5.64%
年度预测:
68.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
153 744.00 JPY
最大值:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
相对跌幅:
结余:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
净值:
8.80% (116 736.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2080
|GBPJPY
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|-112
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|-3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +382 232.00 JPY
最差交易: -363 090 JPY
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +169 008.00 JPY
最大连续亏损: -106 753.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-S2-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.61 × 474
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.92 × 4672
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
121%
0
0
USD
USD
5.7M
JPY
JPY
189
100%
2 104
58%
30%
1.06
766.88
JPY
JPY
47%
1:25