Raita Miyaji

Re life

Raita Miyaji
0条评论
可靠性
189
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 121%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 104
盈利交易:
1 239 (58.88%)
亏损交易:
865 (41.11%)
最好交易:
382 232.00 JPY
最差交易:
-363 090.00 JPY
毛利:
27 851 731.00 JPY (251 650 pips)
毛利亏损:
-26 238 209.00 JPY (241 626 pips)
最大连续赢利:
13 (169 008.00 JPY)
最大连续盈利:
590 328.00 JPY (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
29.85%
最大入金加载:
83.17%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.35
长期交易:
1 004 (47.72%)
短期交易:
1 100 (52.28%)
利润因子:
1.06
预期回报:
766.88 JPY
平均利润:
22 479.20 JPY
平均损失:
-30 333.19 JPY
最大连续失误:
15 (-106 753.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 412 101.00 JPY (8)
每月增长:
5.64%
年度预测:
68.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
153 744.00 JPY
最大值:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
相对跌幅:
结余:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
净值:
8.80% (116 736.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 2080
GBPJPY 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 14K
GBPJPY -112
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 13K
GBPJPY -3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +382 232.00 JPY
最差交易: -363 090 JPY
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +169 008.00 JPY
最大连续亏损: -106 753.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-S2-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.61 × 474
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.92 × 4672
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 更多...
没有评论
2025.10.30 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.25 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.25 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.04 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.04 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.27 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.27 08:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.13 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.13 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.30 22:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.30 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.23 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.23 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.09 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.09 06:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
