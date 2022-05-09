- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 035
Bénéfice trades:
1 195 (58.72%)
Perte trades:
840 (41.28%)
Meilleure transaction:
382 232.00 JPY
Pire transaction:
-363 090.00 JPY
Bénéfice brut:
26 563 303.00 JPY (244 679 pips)
Perte brute:
-25 335 034.00 JPY (236 596 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (169 008.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
590 328.00 JPY (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
29.85%
Charge de dépôt maximale:
83.17%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
972 (47.76%)
Courts trades:
1 063 (52.24%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
603.57 JPY
Bénéfice moyen:
22 228.71 JPY
Perte moyenne:
-30 160.75 JPY
Pertes consécutives maximales:
15 (-106 753.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-1 412 101.00 JPY (8)
Croissance mensuelle:
-4.36%
Prévision annuelle:
-52.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
153 744.00 JPY
Maximal:
4 620 152.00 JPY (68.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.05% (4 620 152.00 JPY)
Par fonds propres:
8.80% (116 736.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2011
|GBPJPY
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|11K
|GBPJPY
|-112
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|11K
|GBPJPY
|-3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +382 232.00 JPY
Pire transaction: -363 090 JPY
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +169 008.00 JPY
Perte consécutive maximale: -106 753.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-S2-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.61 × 474
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.92 × 4667
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
3 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
106%
0
0
USD
USD
5.3M
JPY
JPY
176
100%
2 035
58%
30%
1.04
603.57
JPY
JPY
47%
1:25