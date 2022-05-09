SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Re life
Raita Miyaji

Re life

Raita Miyaji
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
189 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 121%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 104
Gewinntrades:
1 239 (58.88%)
Verlusttrades:
865 (41.11%)
Bester Trade:
382 232.00 JPY
Schlechtester Trade:
-363 090.00 JPY
Bruttoprofit:
27 851 731.00 JPY (251 650 pips)
Bruttoverlust:
-26 238 209.00 JPY (241 626 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (169 008.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
590 328.00 JPY (7)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
29.85%
Max deposit load:
83.17%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
1 004 (47.72%)
Short-Positionen:
1 100 (52.28%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
766.88 JPY
Durchschnittlicher Profit:
22 479.20 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-30 333.19 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-106 753.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 412 101.00 JPY (8)
Wachstum pro Monat :
4.09%
Jahresprognose:
49.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
153 744.00 JPY
Maximaler:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
Kapital:
8.80% (116 736.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 2080
GBPJPY 24
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 14K
GBPJPY -112
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 13K
GBPJPY -3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +382 232.00 JPY
Schlechtester Trade: -363 090 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +169 008.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -106 753.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-S2-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.61 × 474
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.92 × 4672
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
noch 3 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.25 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.25 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.04 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.05.04 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.27 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.27 08:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.13 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.13 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.30 22:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.30 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.23 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.23 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.03.09 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
