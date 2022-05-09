- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 104
Gewinntrades:
1 239 (58.88%)
Verlusttrades:
865 (41.11%)
Bester Trade:
382 232.00 JPY
Schlechtester Trade:
-363 090.00 JPY
Bruttoprofit:
27 851 731.00 JPY (251 650 pips)
Bruttoverlust:
-26 238 209.00 JPY (241 626 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (169 008.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
590 328.00 JPY (7)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
29.85%
Max deposit load:
83.17%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
1 004 (47.72%)
Short-Positionen:
1 100 (52.28%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
766.88 JPY
Durchschnittlicher Profit:
22 479.20 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-30 333.19 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-106 753.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 412 101.00 JPY (8)
Wachstum pro Monat :
4.09%
Jahresprognose:
49.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
153 744.00 JPY
Maximaler:
4 655 773.00 JPY (69.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.42% (4 655 773.00 JPY)
Kapital:
8.80% (116 736.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2080
|GBPJPY
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|14K
|GBPJPY
|-112
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|-3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +382 232.00 JPY
Schlechtester Trade: -363 090 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +169 008.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -106 753.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-S2-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.61 × 474
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.92 × 4672
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
121%
0
0
USD
USD
5.7M
JPY
JPY
189
100%
2 104
58%
30%
1.06
766.88
JPY
JPY
47%
1:25