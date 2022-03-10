- Büyüme
İşlemler:
2 060
Kârla kapanan işlemler:
1 461 (70.92%)
Zararla kapanan işlemler:
599 (29.08%)
En iyi işlem:
856.00 USD
En kötü işlem:
-299.77 USD
Brüt kâr:
11 161.81 USD (241 105 pips)
Brüt zarar:
-5 222.30 USD (247 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (30.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
996.50 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
63.12%
Maks. mevduat yükü:
89.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.92
Alış işlemleri:
957 (46.46%)
Satış işlemleri:
1 103 (53.54%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
2.88 USD
Ortalama kâr:
7.64 USD
Ortalama zarar:
-8.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-150.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-858.18 USD (5)
Aylık büyüme:
1.14%
Yıllık tahmin:
14.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
176.15 USD
Maksimum:
858.18 USD (14.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.30% (343.60 USD)
Varlığa göre:
78.21% (1 553.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1296
|NZDCADmicro
|443
|AUDUSDmicro
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDmicro
|4.6K
|NZDCADmicro
|190
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDmicro
|6.4K
|NZDCADmicro
|-13K
|AUDUSDmicro
|333
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +856.00 USD
En kötü işlem: -300 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +30.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -150.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
İnceleme yok
