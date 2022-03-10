SignalsSections
Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 49120344

Wijanarko Putro Santoso
0 reviews
Reliability
197 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2022 380%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 155
Profit Trades:
1 537 (71.32%)
Loss Trades:
618 (28.68%)
Best trade:
856.00 USD
Worst trade:
-299.77 USD
Gross Profit:
11 715.04 USD (250 686 pips)
Gross Loss:
-5 362.76 USD (253 373 pips)
Maximum consecutive wins:
28 (30.67 USD)
Maximal consecutive profit:
996.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
63.12%
Max deposit load:
89.38%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
8
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
7.40
Long Trades:
1 001 (46.45%)
Short Trades:
1 154 (53.55%)
Profit Factor:
2.18
Expected Payoff:
2.95 USD
Average Profit:
7.62 USD
Average Loss:
-8.68 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-150.37 USD)
Maximal consecutive loss:
-858.18 USD (5)
Monthly growth:
1.26%
Annual Forecast:
15.24%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
176.15 USD
Maximal:
858.18 USD (14.32%)
Relative drawdown:
By Balance:
17.30% (343.60 USD)
By Equity:
78.21% (1 553.18 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSDmicro 1391
NZDCADmicro 443
AUDUSDmicro 321
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDmicro 5K
NZDCADmicro 190
AUDUSDmicro 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDmicro 9.9K
NZDCADmicro -13K
AUDUSDmicro 333
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +856.00 USD
Worst trade: -300 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +30.67 USD
Maximal consecutive loss: -150.37 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-Real 39" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/



No reviews
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.13 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.22 05:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.20 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 21:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
NS eP V3 49120344
30 USD per month
380%
0
0
USD
8K
USD
197
100%
2 155
71%
63%
2.18
2.95
USD
78%
1:500
Copy

