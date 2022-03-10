- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
2 155
Profit Trades:
1 537 (71.32%)
Loss Trades:
618 (28.68%)
Best trade:
856.00 USD
Worst trade:
-299.77 USD
Gross Profit:
11 715.04 USD (250 686 pips)
Gross Loss:
-5 362.76 USD (253 373 pips)
Maximum consecutive wins:
28 (30.67 USD)
Maximal consecutive profit:
996.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
63.12%
Max deposit load:
89.38%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
8
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
7.40
Long Trades:
1 001 (46.45%)
Short Trades:
1 154 (53.55%)
Profit Factor:
2.18
Expected Payoff:
2.95 USD
Average Profit:
7.62 USD
Average Loss:
-8.68 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-150.37 USD)
Maximal consecutive loss:
-858.18 USD (5)
Monthly growth:
1.26%
Annual Forecast:
15.24%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
176.15 USD
Maximal:
858.18 USD (14.32%)
Relative drawdown:
By Balance:
17.30% (343.60 USD)
By Equity:
78.21% (1 553.18 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1391
|NZDCADmicro
|443
|AUDUSDmicro
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDmicro
|5K
|NZDCADmicro
|190
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDmicro
|9.9K
|NZDCADmicro
|-13K
|AUDUSDmicro
|333
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +856.00 USD
Worst trade: -300 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +30.67 USD
Maximal consecutive loss: -150.37 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-Real 39" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
380%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
197
100%
2 155
71%
63%
2.18
2.95
USD
USD
78%
1:500