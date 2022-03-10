- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 156
Transacciones Rentables:
1 538 (71.33%)
Transacciones Irrentables:
618 (28.66%)
Mejor transacción:
856.00 USD
Peor transacción:
-299.77 USD
Beneficio Bruto:
11 716.42 USD (250 766 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 362.76 USD (253 373 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (30.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
996.50 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
63.12%
Carga máxima del depósito:
89.38%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.40
Transacciones Largas:
1 002 (46.47%)
Transacciones Cortas:
1 154 (53.53%)
Factor de Beneficio:
2.18
Beneficio Esperado:
2.95 USD
Beneficio medio:
7.62 USD
Pérdidas medias:
-8.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-150.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-858.18 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.96%
Pronóstico anual:
11.61%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
176.15 USD
Máxima:
858.18 USD (14.32%)
Reducción relativa:
De balance:
17.30% (343.60 USD)
De fondos:
78.21% (1 553.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1392
|NZDCADmicro
|443
|AUDUSDmicro
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDmicro
|5K
|NZDCADmicro
|190
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDmicro
|10K
|NZDCADmicro
|-13K
|AUDUSDmicro
|333
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +856.00 USD
Peor transacción: -300 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +30.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -150.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
