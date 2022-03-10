- Wachstum
Trades insgesamt:
2 157
Gewinntrades:
1 539 (71.34%)
Verlusttrades:
618 (28.65%)
Bester Trade:
856.00 USD
Schlechtester Trade:
-299.77 USD
Bruttoprofit:
11 717.74 USD (250 842 pips)
Bruttoverlust:
-5 362.76 USD (253 373 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (30.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
996.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
63.12%
Max deposit load:
89.38%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
7.41
Long-Positionen:
1 003 (46.50%)
Short-Positionen:
1 154 (53.50%)
Profit-Faktor:
2.19
Mathematische Gewinnerwartung:
2.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-150.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-858.18 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.95%
Jahresprognose:
11.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
176.15 USD
Maximaler:
858.18 USD (14.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.30% (343.60 USD)
Kapital:
78.21% (1 553.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1393
|NZDCADmicro
|443
|AUDUSDmicro
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDmicro
|5K
|NZDCADmicro
|190
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDmicro
|10K
|NZDCADmicro
|-13K
|AUDUSDmicro
|333
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
