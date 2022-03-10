SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NS eP V3 49120344
Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 49120344

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
199 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 380%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 157
Gewinntrades:
1 539 (71.34%)
Verlusttrades:
618 (28.65%)
Bester Trade:
856.00 USD
Schlechtester Trade:
-299.77 USD
Bruttoprofit:
11 717.74 USD (250 842 pips)
Bruttoverlust:
-5 362.76 USD (253 373 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (30.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
996.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
63.12%
Max deposit load:
89.38%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
7.41
Long-Positionen:
1 003 (46.50%)
Short-Positionen:
1 154 (53.50%)
Profit-Faktor:
2.19
Mathematische Gewinnerwartung:
2.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-150.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-858.18 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.95%
Jahresprognose:
11.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
176.15 USD
Maximaler:
858.18 USD (14.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.30% (343.60 USD)
Kapital:
78.21% (1 553.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDmicro 1393
NZDCADmicro 443
AUDUSDmicro 321
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDmicro 5K
NZDCADmicro 190
AUDUSDmicro 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDmicro 10K
NZDCADmicro -13K
AUDUSDmicro 333
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +856.00 USD
Schlechtester Trade: -300 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -150.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/



Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 07:01
2025.10.13 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 12:09
2025.04.22 05:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
2025.03.20 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
