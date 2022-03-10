SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NS eP V3 49120344
Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 49120344

Wijanarko Putro Santoso
0 comentários
Confiabilidade
199 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 380%
XMGlobal-Real 39
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 156
Negociações com lucro:
1 538 (71.33%)
Negociações com perda:
618 (28.66%)
Melhor negociação:
856.00 USD
Pior negociação:
-299.77 USD
Lucro bruto:
11 716.42 USD (250 766 pips)
Perda bruta:
-5 362.76 USD (253 373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (30.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
996.50 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
63.12%
Depósito máximo carregado:
89.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.40
Negociações longas:
1 002 (46.47%)
Negociações curtas:
1 154 (53.53%)
Fator de lucro:
2.18
Valor esperado:
2.95 USD
Lucro médio:
7.62 USD
Perda média:
-8.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-150.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-858.18 USD (5)
Crescimento mensal:
0.96%
Previsão anual:
11.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
176.15 USD
Máximo:
858.18 USD (14.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.30% (343.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.21% (1 553.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDmicro 1392
NZDCADmicro 443
AUDUSDmicro 321
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDmicro 5K
NZDCADmicro 190
AUDUSDmicro 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDmicro 10K
NZDCADmicro -13K
AUDUSDmicro 333
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +856.00 USD
Pior negociação: -300 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +30.67 USD
Máxima perda consecutiva: -150.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/



Sem comentários
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.13 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.22 05:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.20 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 21:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
NS eP V3 49120344
30 USD por mês
380%
0
0
USD
8K
USD
199
100%
2 156
71%
63%
2.18
2.95
USD
78%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.