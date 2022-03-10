- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 156
Negociações com lucro:
1 538 (71.33%)
Negociações com perda:
618 (28.66%)
Melhor negociação:
856.00 USD
Pior negociação:
-299.77 USD
Lucro bruto:
11 716.42 USD (250 766 pips)
Perda bruta:
-5 362.76 USD (253 373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (30.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
996.50 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
63.12%
Depósito máximo carregado:
89.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.40
Negociações longas:
1 002 (46.47%)
Negociações curtas:
1 154 (53.53%)
Fator de lucro:
2.18
Valor esperado:
2.95 USD
Lucro médio:
7.62 USD
Perda média:
-8.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-150.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-858.18 USD (5)
Crescimento mensal:
0.96%
Previsão anual:
11.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
176.15 USD
Máximo:
858.18 USD (14.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.30% (343.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.21% (1 553.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1392
|NZDCADmicro
|443
|AUDUSDmicro
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDmicro
|5K
|NZDCADmicro
|190
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDmicro
|10K
|NZDCADmicro
|-13K
|AUDUSDmicro
|333
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +856.00 USD
Pior negociação: -300 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +30.67 USD
Máxima perda consecutiva: -150.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
380%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
199
100%
2 156
71%
63%
2.18
2.95
USD
USD
78%
1:500