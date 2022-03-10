- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 156
利益トレード:
1 538 (71.33%)
損失トレード:
618 (28.66%)
ベストトレード:
856.00 USD
最悪のトレード:
-299.77 USD
総利益:
11 716.42 USD (250 766 pips)
総損失:
-5 362.76 USD (253 373 pips)
最大連続の勝ち:
28 (30.67 USD)
最大連続利益:
996.50 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
63.12%
最大入金額:
89.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.40
長いトレード:
1 002 (46.47%)
短いトレード:
1 154 (53.53%)
プロフィットファクター:
2.18
期待されたペイオフ:
2.95 USD
平均利益:
7.62 USD
平均損失:
-8.68 USD
最大連続の負け:
9 (-150.37 USD)
最大連続損失:
-858.18 USD (5)
月間成長:
0.96%
年間予想:
11.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
176.15 USD
最大の:
858.18 USD (14.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.30% (343.60 USD)
エクイティによる:
78.21% (1 553.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1392
|NZDCADmicro
|443
|AUDUSDmicro
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDmicro
|5K
|NZDCADmicro
|190
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDmicro
|10K
|NZDCADmicro
|-13K
|AUDUSDmicro
|333
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +856.00 USD
最悪のトレード: -300 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +30.67 USD
最大連続損失: -150.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
