Trade:
2 060
Profit Trade:
1 461 (70.92%)
Loss Trade:
599 (29.08%)
Best Trade:
856.00 USD
Worst Trade:
-299.77 USD
Profitto lordo:
11 161.81 USD (241 105 pips)
Perdita lorda:
-5 222.30 USD (247 326 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (30.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
996.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
63.12%
Massimo carico di deposito:
89.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.92
Long Trade:
957 (46.46%)
Short Trade:
1 103 (53.54%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
2.88 USD
Profitto medio:
7.64 USD
Perdita media:
-8.72 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-150.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-858.18 USD (5)
Crescita mensile:
1.18%
Previsione annuale:
14.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
176.15 USD
Massimale:
858.18 USD (14.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.30% (343.60 USD)
Per equità:
78.21% (1 553.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1296
|NZDCADmicro
|443
|AUDUSDmicro
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDmicro
|4.6K
|NZDCADmicro
|190
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDmicro
|6.4K
|NZDCADmicro
|-13K
|AUDUSDmicro
|333
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +856.00 USD
Worst Trade: -300 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +30.67 USD
Massima perdita consecutiva: -150.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
