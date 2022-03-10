SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NS eP V3 49120344
Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 49120344

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
185 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 355%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 060
Profit Trade:
1 461 (70.92%)
Loss Trade:
599 (29.08%)
Best Trade:
856.00 USD
Worst Trade:
-299.77 USD
Profitto lordo:
11 161.81 USD (241 105 pips)
Perdita lorda:
-5 222.30 USD (247 326 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (30.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
996.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
63.12%
Massimo carico di deposito:
89.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.92
Long Trade:
957 (46.46%)
Short Trade:
1 103 (53.54%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
2.88 USD
Profitto medio:
7.64 USD
Perdita media:
-8.72 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-150.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-858.18 USD (5)
Crescita mensile:
1.18%
Previsione annuale:
14.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
176.15 USD
Massimale:
858.18 USD (14.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.30% (343.60 USD)
Per equità:
78.21% (1 553.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDmicro 1296
NZDCADmicro 443
AUDUSDmicro 321
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDmicro 4.6K
NZDCADmicro 190
AUDUSDmicro 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDmicro 6.4K
NZDCADmicro -13K
AUDUSDmicro 333
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +856.00 USD
Worst Trade: -300 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +30.67 USD
Massima perdita consecutiva: -150.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

