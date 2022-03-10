СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS eP V3 49120344
Wijanarko Putro Santoso

NS eP V3 49120344

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
197 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 380%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 155
Прибыльных трейдов:
1 537 (71.32%)
Убыточных трейдов:
618 (28.68%)
Лучший трейд:
856.00 USD
Худший трейд:
-299.77 USD
Общая прибыль:
11 715.04 USD (250 686 pips)
Общий убыток:
-5 362.76 USD (253 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (30.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
996.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
63.12%
Макс. загрузка депозита:
89.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.40
Длинных трейдов:
1 001 (46.45%)
Коротких трейдов:
1 154 (53.55%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
2.95 USD
Средняя прибыль:
7.62 USD
Средний убыток:
-8.68 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-150.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-858.18 USD (5)
Прирост в месяц:
1.26%
Годовой прогноз:
15.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.15 USD
Максимальная:
858.18 USD (14.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.30% (343.60 USD)
По эквити:
78.21% (1 553.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDmicro 1391
NZDCADmicro 443
AUDUSDmicro 321
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDmicro 5K
NZDCADmicro 190
AUDUSDmicro 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDmicro 9.9K
NZDCADmicro -13K
AUDUSDmicro 333
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +856.00 USD
Худший трейд: -300 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +30.67 USD
Макс. убыток в серии: -150.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/



Нет отзывов
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.13 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.22 05:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 04:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.20 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 21:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
