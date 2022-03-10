- Прирост
Всего трейдов:
2 155
Прибыльных трейдов:
1 537 (71.32%)
Убыточных трейдов:
618 (28.68%)
Лучший трейд:
856.00 USD
Худший трейд:
-299.77 USD
Общая прибыль:
11 715.04 USD (250 686 pips)
Общий убыток:
-5 362.76 USD (253 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (30.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
996.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
63.12%
Макс. загрузка депозита:
89.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.40
Длинных трейдов:
1 001 (46.45%)
Коротких трейдов:
1 154 (53.55%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
2.95 USD
Средняя прибыль:
7.62 USD
Средний убыток:
-8.68 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-150.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-858.18 USD (5)
Прирост в месяц:
1.26%
Годовой прогноз:
15.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.15 USD
Максимальная:
858.18 USD (14.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.30% (343.60 USD)
По эквити:
78.21% (1 553.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1391
|NZDCADmicro
|443
|AUDUSDmicro
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDmicro
|5K
|NZDCADmicro
|190
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDmicro
|9.9K
|NZDCADmicro
|-13K
|AUDUSDmicro
|333
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +856.00 USD
Худший трейд: -300 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +30.67 USD
Макс. убыток в серии: -150.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
380%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
197
100%
2 155
71%
63%
2.18
2.95
USD
USD
78%
1:500