- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 155
盈利交易:
1 537 (71.32%)
亏损交易:
618 (28.68%)
最好交易:
856.00 USD
最差交易:
-299.77 USD
毛利:
11 715.04 USD (250 686 pips)
毛利亏损:
-5 362.76 USD (253 373 pips)
最大连续赢利:
28 (30.67 USD)
最大连续盈利:
996.50 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
63.12%
最大入金加载:
89.38%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.40
长期交易:
1 001 (46.45%)
短期交易:
1 154 (53.55%)
利润因子:
2.18
预期回报:
2.95 USD
平均利润:
7.62 USD
平均损失:
-8.68 USD
最大连续失误:
9 (-150.37 USD)
最大连续亏损:
-858.18 USD (5)
每月增长:
1.26%
年度预测:
15.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
176.15 USD
最大值:
858.18 USD (14.32%)
相对跌幅:
结余:
17.30% (343.60 USD)
净值:
78.21% (1 553.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1391
|NZDCADmicro
|443
|AUDUSDmicro
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDmicro
|5K
|NZDCADmicro
|190
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDmicro
|9.9K
|NZDCADmicro
|-13K
|AUDUSDmicro
|333
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +856.00 USD
最差交易: -300 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +30.67 USD
最大连续亏损: -150.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
380%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
197
100%
2 155
71%
63%
2.18
2.95
USD
USD
78%
1:500