- 자본
- 축소
트레이드:
2 167
이익 거래:
1 547 (71.38%)
손실 거래:
620 (28.61%)
최고의 거래:
856.00 USD
최악의 거래:
-299.77 USD
총 수익:
11 748.98 USD (252 012 pips)
총 손실:
-5 366.26 USD (253 576 pips)
연속 최대 이익:
28 (30.67 USD)
연속 최대 이익:
996.50 USD (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
63.12%
최대 입금량:
89.38%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
7.44
롱(주식매수):
1 011 (46.65%)
숏(주식차입매도):
1 156 (53.35%)
수익 요인:
2.19
기대수익:
2.95 USD
평균 이익:
7.59 USD
평균 손실:
-8.66 USD
연속 최대 손실:
9 (-150.37 USD)
연속 최대 손실:
-858.18 USD (5)
월별 성장률:
1.14%
연간 예측:
13.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
176.15 USD
최대한의:
858.18 USD (14.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.30% (343.60 USD)
자본금별:
78.21% (1 553.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1403
|NZDCADmicro
|443
|AUDUSDmicro
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDmicro
|5K
|NZDCADmicro
|190
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDmicro
|11K
|NZDCADmicro
|-13K
|AUDUSDmicro
|333
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +856.00 USD
최악의 거래: -300 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +30.67 USD
연속 최대 손실: -150.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
