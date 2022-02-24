SinyallerBölümler
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 49110106

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
187 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 152%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 658
Kârla kapanan işlemler:
1 315 (79.31%)
Zararla kapanan işlemler:
343 (20.69%)
En iyi işlem:
926.98 USD
En kötü işlem:
-468.63 USD
Brüt kâr:
21 299.31 USD (217 437 pips)
Brüt zarar:
-9 888.06 USD (186 770 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (29.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 685.93 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
98.49%
Maks. mevduat yükü:
41.07%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.01
Alış işlemleri:
893 (53.86%)
Satış işlemleri:
765 (46.14%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
6.88 USD
Ortalama kâr:
16.20 USD
Ortalama zarar:
-28.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-290.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 266.72 USD (4)
Aylık büyüme:
2.25%
Yıllık tahmin:
27.36%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
269.55 USD
Maksimum:
1 266.72 USD (7.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.50% (1 266.72 USD)
Varlığa göre:
65.72% (736.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDmicro 1654
EURDKKmicro 3
EURUSDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDmicro 11K
EURDKKmicro -10
EURUSDmicro -2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDmicro 32K
EURDKKmicro -1.2K
EURUSDmicro -231
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +926.98 USD
En kötü işlem: -469 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +29.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -290.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


İnceleme yok
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 02:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.05 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 07:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 11:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 01:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.05 18:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
