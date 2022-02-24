- Büyüme
İşlemler:
1 658
Kârla kapanan işlemler:
1 315 (79.31%)
Zararla kapanan işlemler:
343 (20.69%)
En iyi işlem:
926.98 USD
En kötü işlem:
-468.63 USD
Brüt kâr:
21 299.31 USD (217 437 pips)
Brüt zarar:
-9 888.06 USD (186 770 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (29.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 685.93 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
98.49%
Maks. mevduat yükü:
41.07%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.01
Alış işlemleri:
893 (53.86%)
Satış işlemleri:
765 (46.14%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
6.88 USD
Ortalama kâr:
16.20 USD
Ortalama zarar:
-28.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-290.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 266.72 USD (4)
Aylık büyüme:
2.25%
Yıllık tahmin:
27.36%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
269.55 USD
Maksimum:
1 266.72 USD (7.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.50% (1 266.72 USD)
Varlığa göre:
65.72% (736.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1654
|EURDKKmicro
|3
|EURUSDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDmicro
|11K
|EURDKKmicro
|-10
|EURUSDmicro
|-2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDmicro
|32K
|EURDKKmicro
|-1.2K
|EURUSDmicro
|-231
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
İnceleme yok
