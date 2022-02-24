信号部分
信号 / MetaTrader 4 / NS lazyPRO 49110106
Wijanarko Putro Santoso

0条评论
可靠性
195
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 160%
XMGlobal-Real 39
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 705
盈利交易:
1 351 (79.23%)
亏损交易:
354 (20.76%)
最好交易:
926.98 USD
最差交易:
-468.63 USD
毛利:
22 009.47 USD (223 145 pips)
毛利亏损:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
最大连续赢利:
28 (29.21 USD)
最大连续盈利:
1 685.93 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
98.49%
最大入金加载:
41.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.40
长期交易:
918 (53.84%)
短期交易:
787 (46.16%)
利润因子:
2.18
预期回报:
6.99 USD
平均利润:
16.29 USD
平均损失:
-28.52 USD
最大连续失误:
7 (-290.66 USD)
最大连续亏损:
-1 266.72 USD (4)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
269.55 USD
最大值:
1 266.72 USD (7.05%)
相对跌幅:
结余:
7.50% (1 266.72 USD)
净值:
65.72% (736.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSDmicro 1701
EURDKKmicro 3
EURUSDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSDmicro 12K
EURDKKmicro -10
EURUSDmicro -2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSDmicro 35K
EURDKKmicro -1.2K
EURUSDmicro -231
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +926.98 USD
最差交易: -469 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +29.21 USD
最大连续亏损: -290.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据


没有评论
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 02:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.05 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 07:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 11:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
