- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 705
盈利交易:
1 351 (79.23%)
亏损交易:
354 (20.76%)
最好交易:
926.98 USD
最差交易:
-468.63 USD
毛利:
22 009.47 USD (223 145 pips)
毛利亏损:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
最大连续赢利:
28 (29.21 USD)
最大连续盈利:
1 685.93 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
98.49%
最大入金加载:
41.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.40
长期交易:
918 (53.84%)
短期交易:
787 (46.16%)
利润因子:
2.18
预期回报:
6.99 USD
平均利润:
16.29 USD
平均损失:
-28.52 USD
最大连续失误:
7 (-290.66 USD)
最大连续亏损:
-1 266.72 USD (4)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
269.55 USD
最大值:
1 266.72 USD (7.05%)
相对跌幅:
结余:
7.50% (1 266.72 USD)
净值:
65.72% (736.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1701
|EURDKKmicro
|3
|EURUSDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSDmicro
|12K
|EURDKKmicro
|-10
|EURUSDmicro
|-2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|EURDKKmicro
|-1.2K
|EURUSDmicro
|-231
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +926.98 USD
最差交易: -469 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +29.21 USD
最大连续亏损: -290.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
160%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
195
98%
1 705
79%
98%
2.17
6.99
USD
USD
66%
1:500