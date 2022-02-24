- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 705
Gewinntrades:
1 351 (79.23%)
Verlusttrades:
354 (20.76%)
Bester Trade:
926.98 USD
Schlechtester Trade:
-468.63 USD
Bruttoprofit:
22 009.47 USD (223 145 pips)
Bruttoverlust:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (29.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 685.93 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
98.49%
Max deposit load:
41.07%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
9.40
Long-Positionen:
918 (53.84%)
Short-Positionen:
787 (46.16%)
Profit-Faktor:
2.18
Mathematische Gewinnerwartung:
6.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-290.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 266.72 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
269.55 USD
Maximaler:
1 266.72 USD (7.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.50% (1 266.72 USD)
Kapital:
65.72% (736.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1701
|EURDKKmicro
|3
|EURUSDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSDmicro
|12K
|EURDKKmicro
|-10
|EURUSDmicro
|-2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|EURDKKmicro
|-1.2K
|EURUSDmicro
|-231
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
