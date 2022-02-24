- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 705
利益トレード:
1 351 (79.23%)
損失トレード:
354 (20.76%)
ベストトレード:
926.98 USD
最悪のトレード:
-468.63 USD
総利益:
22 009.47 USD (223 145 pips)
総損失:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
最大連続の勝ち:
28 (29.21 USD)
最大連続利益:
1 685.93 USD (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
98.49%
最大入金額:
41.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.40
長いトレード:
918 (53.84%)
短いトレード:
787 (46.16%)
プロフィットファクター:
2.18
期待されたペイオフ:
6.99 USD
平均利益:
16.29 USD
平均損失:
-28.52 USD
最大連続の負け:
7 (-290.66 USD)
最大連続損失:
-1 266.72 USD (4)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
269.55 USD
最大の:
1 266.72 USD (7.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.50% (1 266.72 USD)
エクイティによる:
65.72% (736.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1701
|EURDKKmicro
|3
|EURUSDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSDmicro
|12K
|EURDKKmicro
|-10
|EURUSDmicro
|-2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|EURDKKmicro
|-1.2K
|EURUSDmicro
|-231
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +926.98 USD
最悪のトレード: -469 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +29.21 USD
最大連続損失: -290.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
