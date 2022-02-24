シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / NS lazyPRO 49110106
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 49110106

Wijanarko Putro Santoso
レビュー0件
信頼性
195週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 160%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 705
利益トレード:
1 351 (79.23%)
損失トレード:
354 (20.76%)
ベストトレード:
926.98 USD
最悪のトレード:
-468.63 USD
総利益:
22 009.47 USD (223 145 pips)
総損失:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
最大連続の勝ち:
28 (29.21 USD)
最大連続利益:
1 685.93 USD (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
98.49%
最大入金額:
41.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.40
長いトレード:
918 (53.84%)
短いトレード:
787 (46.16%)
プロフィットファクター:
2.18
期待されたペイオフ:
6.99 USD
平均利益:
16.29 USD
平均損失:
-28.52 USD
最大連続の負け:
7 (-290.66 USD)
最大連続損失:
-1 266.72 USD (4)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
269.55 USD
最大の:
1 266.72 USD (7.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.50% (1 266.72 USD)
エクイティによる:
65.72% (736.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSDmicro 1701
EURDKKmicro 3
EURUSDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSDmicro 12K
EURDKKmicro -10
EURUSDmicro -2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSDmicro 35K
EURDKKmicro -1.2K
EURUSDmicro -231
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +926.98 USD
最悪のトレード: -469 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +29.21 USD
最大連続損失: -290.66 USD

レビューなし
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 02:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.05 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 07:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 11:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
