- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 705
Negociações com lucro:
1 351 (79.23%)
Negociações com perda:
354 (20.76%)
Melhor negociação:
926.98 USD
Pior negociação:
-468.63 USD
Lucro bruto:
22 009.47 USD (223 145 pips)
Perda bruta:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (29.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 685.93 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
98.49%
Depósito máximo carregado:
41.07%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.40
Negociações longas:
918 (53.84%)
Negociações curtas:
787 (46.16%)
Fator de lucro:
2.18
Valor esperado:
6.99 USD
Lucro médio:
16.29 USD
Perda média:
-28.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-290.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 266.72 USD (4)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
269.55 USD
Máximo:
1 266.72 USD (7.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.50% (1 266.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.72% (736.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1701
|EURDKKmicro
|3
|EURUSDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSDmicro
|12K
|EURDKKmicro
|-10
|EURUSDmicro
|-2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|EURDKKmicro
|-1.2K
|EURUSDmicro
|-231
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +926.98 USD
Pior negociação: -469 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +29.21 USD
Máxima perda consecutiva: -290.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
