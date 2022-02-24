SinaisSeções
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 49110106

Wijanarko Putro Santoso
0 comentários
Confiabilidade
195 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 160%
XMGlobal-Real 39
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 705
Negociações com lucro:
1 351 (79.23%)
Negociações com perda:
354 (20.76%)
Melhor negociação:
926.98 USD
Pior negociação:
-468.63 USD
Lucro bruto:
22 009.47 USD (223 145 pips)
Perda bruta:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (29.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 685.93 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
98.49%
Depósito máximo carregado:
41.07%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.40
Negociações longas:
918 (53.84%)
Negociações curtas:
787 (46.16%)
Fator de lucro:
2.18
Valor esperado:
6.99 USD
Lucro médio:
16.29 USD
Perda média:
-28.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-290.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 266.72 USD (4)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
269.55 USD
Máximo:
1 266.72 USD (7.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.50% (1 266.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.72% (736.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSDmicro 1701
EURDKKmicro 3
EURUSDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSDmicro 12K
EURDKKmicro -10
EURUSDmicro -2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSDmicro 35K
EURDKKmicro -1.2K
EURUSDmicro -231
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +926.98 USD
Pior negociação: -469 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +29.21 USD
Máxima perda consecutiva: -290.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados


Sem comentários
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 02:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.05 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 07:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 11:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
