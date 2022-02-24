СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS lazyPRO 49110106
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO 49110106

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
195 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 160%
XMGlobal-Real 39
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 705
Прибыльных трейдов:
1 351 (79.23%)
Убыточных трейдов:
354 (20.76%)
Лучший трейд:
926.98 USD
Худший трейд:
-468.63 USD
Общая прибыль:
22 009.47 USD (223 145 pips)
Общий убыток:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (29.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 685.93 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
98.49%
Макс. загрузка депозита:
41.07%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.40
Длинных трейдов:
918 (53.84%)
Коротких трейдов:
787 (46.16%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
6.99 USD
Средняя прибыль:
16.29 USD
Средний убыток:
-28.52 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-290.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 266.72 USD (4)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
269.55 USD
Максимальная:
1 266.72 USD (7.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.50% (1 266.72 USD)
По эквити:
65.72% (736.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDmicro 1701
EURDKKmicro 3
EURUSDmicro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDmicro 12K
EURDKKmicro -10
EURUSDmicro -2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDmicro 35K
EURDKKmicro -1.2K
EURUSDmicro -231
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +926.98 USD
Худший трейд: -469 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +29.21 USD
Макс. убыток в серии: -290.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


Нет отзывов
2026.01.06 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 02:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 13:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.05 01:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 07:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 11:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NS lazyPRO 49110106
30 USD в месяц
160%
0
0
USD
13K
USD
195
98%
1 705
79%
98%
2.17
6.99
USD
66%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.