Всего трейдов:
1 705
Прибыльных трейдов:
1 351 (79.23%)
Убыточных трейдов:
354 (20.76%)
Лучший трейд:
926.98 USD
Худший трейд:
-468.63 USD
Общая прибыль:
22 009.47 USD (223 145 pips)
Общий убыток:
-10 096.23 USD (189 296 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (29.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 685.93 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
98.49%
Макс. загрузка депозита:
41.07%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.40
Длинных трейдов:
918 (53.84%)
Коротких трейдов:
787 (46.16%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
6.99 USD
Средняя прибыль:
16.29 USD
Средний убыток:
-28.52 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-290.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 266.72 USD (4)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
269.55 USD
Максимальная:
1 266.72 USD (7.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.50% (1 266.72 USD)
По эквити:
65.72% (736.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1701
|EURDKKmicro
|3
|EURUSDmicro
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDmicro
|12K
|EURDKKmicro
|-10
|EURUSDmicro
|-2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|EURDKKmicro
|-1.2K
|EURUSDmicro
|-231
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +926.98 USD
Худший трейд: -469 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +29.21 USD
Макс. убыток в серии: -290.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
